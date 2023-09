Los rumores alrededor de Milei y Fátima Florez

Durante toda la última semana se estuvieron corriendo fuertemente los rumores alrededor de lo que es, sin sudas, uno de los romances del año. Estamos hablando de Javier Milei y Fátima Florez. Ocurre que desde hace varios días no se sabe nada de ellos, y las preguntas respecto de la relación van en aumento. Por estas horas, el candidato a presidente se encuentra de viaje por Estados Unidos y Fátima no fue de la partida. Si bien claramente no se trata de un viaje de placer ni personal, sino que tiene que ver con su candidatura, en un primer momento estaba casi confirmado que ella lo acompañaría al país del norte. Aunque el periodista Damián Rojo sembró dudas al respecto y expresó: “Ayer escuché que Milei viajaba a Estados Unidos con su hermana, no por campaña sino por temas personales. Y que no estaba Fátima en ese viaje”. Y agregó: “Sin decirlo, quiero decir que dudo de si siguen juntos o no”.

Por si fuera poco, fue otra periodista la que agregó nafta al fuego. María Di Lenarda comentó, respecto a una actividad que tuvo Milei hace apenas unos días: “La semana pasada iban a compartir una primera actividad juntos en La Rural. El equipo de Milei dice que ‘el candidato va a estar con su pareja’, y ella no va. A partir de ahí, yo no supe más nada”. Si bien no se habla de un motivo en particular, lo que todos señalan y lo que encendió las alarmas alrededor de la pareja son justamente las reiteradas ausencias de la imitadora en las actividades del libertario. Sobre todo en lo que hace a su reciente viaje a Estados Unidos, dado que todo hace pensar que ella podría haberlo acompañado sin problemas. Habrá que esperar unos días para ver si se apagó el fuego inicial que la pareja supo tener hace apenas unas semanas o si es un traspié pasajero.