La novia de Al Pacino pide la custodia física de su bebé de tres meses

Hace apenas unos meses, el 15 de junio, la estrella de cine Al Pacino, de 83 años, y Noor Alfallah, de 29, anunciaban la llegada al mundo de su primer hijo, Roman Pacino. A esa sorpresa, ahora se le suma un nuevo capítulo. Ocurre que, según aseguran medios especializados estadounidenses, la productora solicitó tener la custodia física total del niño. De acuerdo a los documentos a los que accedió el medio Page Six, Alfallah hizo la petición para poder determinar la relación parental del chico de ahora en más. Sucede que en Estados Unidos las parejas que no están casadas, como es este caso, suelen establecer límites legales con respecto a la custodia de sus hijos, las visitas y, sobre todo, la manutención. En la documentación presentada, además, Alfallah incluyó una “declaración voluntaria de paternidad” que firmó Al Pacino, que prueba que Roman Pacino es hijo biológico del actor. Ocurre que la estrella de Hollywood, apenas se enteró de que ella estaba embarazada, le pidió un análisis de ADN para certificar que él fuera el padre, debido a su edad y a algunos problemas físicos que estaba acarreando. Al Pacino tiene otros tres hijos de relaciones anteriores. Esta vez, poco antes del nacimiento de Roman, había declarado en Daily Mail: “Es muy especial. Siempre lo fue. Tengo muchos hijos, pero este nene es realmente especial en este momento”. Por ahora no se habla de crisis en la pareja, pero esta novedad empieza a levantar sospechas.