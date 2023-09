Harry y su corto paso por Londres

El príncipe Harry se encuentra en Inglaterra sin su esposa Meghan Markle, y eso pone un poco nerviosos al resto de los miembros de la familia real. Es harto conocido que las cosas allí no andan del todo bien. Y justo cuando se está cumpliendo el primer aniversario por la muerte de la reina Isabel, el enfant terrible de la Corona anda por allí. Por eso, según la prensa fue visto en soledad saliendo de la Capilla de San Jorge al mediodía, luego de haber asistido a los Premios WellChild la noche anterior, donde de hecho dio un breve discurso y se refirió a la muerte de su abuela. Y desde la prensa especializada aseguraron que no habrá encuentro entre él y su hermano Guillermo. De hecho, Harry viajó a Inglaterra solo, sin la compañía de su esposa Meghan. Y hace meses ya que se rumorea que difícilmente ella vuelva en un corto tiempo a pisar suelo inglés. Es más, son cada vez más grandes los rumores que indican que la pareja estaría pronta a fijar residencia definitiva en Estados Unidos, cosa que no haría más que profundizar las diferencias, a esta altura casi insalvables, entre Harry y el resto de la realeza.