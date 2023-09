Lali respondió a las críticas por sus dichos sobre Shakira

Hace apenas unos días se estrenó un podcast sobre la vida de Moria Casán. Se llama La One, y muchos están pendientes de esa producción. Así las cosas, uno de los primeros capítulos ya trajo polémica. Ocurre que Moria junto a Lali se refirieron a Shakira. Sobre todo a su canción dedicada a su ex Gerard Piqué. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó?

En un pasaje del podcast, Lali expresó: “Las mujeres lloramos, facturamos, creo que no es una cosa o la otra”, a lo que Moria agregó: “Shakira ya me resulta densa”. Y luego Lali, con su típica carcajada, dijo: “Shakira basta, ya entendimos que no querés más a Piqué, ya entendimos”. Y “La One” volvió a replicar: “¿Qué no lo va a querer? Está muerta con Piqué”. Por si faltara más, agregó: “Que se deje de joder con Piqué y que lo suelte. Está bien que le resulte con Bizarrap, lo de facturar y que las mujeres no lloran y facturan y el movimiento de caderas, pero ya me tiene los huevos al plato”. Ahora bien, todo hace indicar que, por el tono en que Lali se expresó sobre la famosa canción de Shakira —la Session 53 junto a Bizarrap—, sus dichos no eran totalmente en serio, sino desde un costado gracioso y jocoso. Pero las redes no la perdonaron y enseguida se generó polémica, y muchos internautas se manifestaron. Algunos de los comentarios en las redes fueron:

“¿Lali y Moria se despertaron un día y dijeron: ‘y si somos las minas más odiadas del país’? ¿Qué se sentirá?”, “Todo bien con Lali y Moria Casán, pero con Shakira no se metan”, “A esto se dedican la cantante y actriz fracasada de Lali Espósito y una señora mayor llamada Moria Casán. Qué vergüenza tener que relanzar una carrera a costa de tirarle a la latina más grande”, y más. Y la que salió en medio de todo el lío a aclarar fue la propia Lali. En su cuenta de la red social X (Twitter), dejó un contundente mensaje. “Pero, ¡¿miren si voy a bardear a una de mis idolas máximas?! Keeeee. No sean sonsos, amores. Hay que reírse un poco. Besitos”, escribió Lali.

Vale señalar que la buena onda entre Lali y Moria viene desde hace largo tiempo. Pero en el último tiempo, la cosa se intensificó luego de que la joven cantante la homenajeara y la invitara a participar del videoclip de la canción ¿Quiénes son? La letra de ese tema tiene frases icónicas de la actriz. En su momento, cuando se supo de dicha canción, Moria publicó en sus redes: “Ya, Lali pariendo nuevo suceso y preguntando ‘¿quiénes son?’, mi pregunta cuasi filosófica. Homenaje a mi persona. Love, inmensa gladiadora”.