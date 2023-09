More Rial defendió a Lotocki y quedó otra vez en el ojo de la tormenta

Si hay algo que sabe hacer Morena Rial, la famosa hija del conductor, es estar en el medio de la polémica y el conflicto. Y esta vez lo hizo con un tema por demás sensible. Ocurre que a través de sus redes confirmó que se hizo una intervención para agrandarse los glúteos. Y los internautas y seguidores le consultaron al respecto, por los conocidos problemas que han tenido varias famosas durante el último tiempo por realizarse cirugías estéticas. Alguien le preguntó si no tenía miedo de hacerse tantas cirugías después del fallecimiento de Silvina Luna. A lo que respondió: “No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo que no es su culpa”. Y agregó: “Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no son Aníbal no lo hacen ni público ni los matan, y digo mis motivos”. Por si fuera poco, le preguntaron qué opinaba de Aníbal Lotocki y respondió, picante como cada vez: “Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos, y si es viable se va para adelante. Si tienen reclamos, es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar”. Y afirmó: “Creo que deberían dejar de culpar a una persona tan solo por un minuto de fama”.