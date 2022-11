La resiliencia de Jessica Simpson

Reconocida como actriz juvenil e incipiente cantante, Jessica Simpson irrumpió en la pantalla chica gracias a sus roles como heroína en programas para adolescentes y reina de los formatos que llegaban para quedarse: los realities shows tan comunes en estos tiempos, aún más con la vuelta de Gran Hermano y los certámenes de canto o danza.

El auge de su simpatía y belleza hegemónica logró que su paso a la fama fuera inmediato con todo lo que eso conlleva para luego convertirla en una estrella de las alfombras rojas y las tapas de las revistas del corazón.

Asimismo, se casó por primera vez con un modelo, y tuvieron un show que mostraba su vida cotidiana. Su ascenso continuó con la salida de sus trabajos discográficos. Sin embargo, lo que pronto llega, pronto se va como dice el viejo refrán y la mujer quedó inmersa en una ola de vicios y adicciones con las que aún combate.

A pesar de su matrimonio en segundas nupcias que le trajo algo de paz y la maternidad de herederos que ahora ingresan a la adolescencia, la mujer todavía combate con sus demonios. Ahora se la vio en un video en redes sociales, donde está errática, y arrastra las palabras, lo que preocupó a sus seguidores. Es por eso que la diva tomó las riendas de la situación para poner un manto de paz ante las polémicas y esbozó que dejó su ingesta de alcohol desde hace años y que no quiere recibir mensajes destructivos. En una primera instancia, advirtió: “Necesitaba estar en mi estudio hoy porque aquí es donde me conecto a tierra y me curo. Por mucho que haya aprendido a bloquear el ruido destructivo, es decir los comentarios y juicios de las personas aún duelen profundamente con su incesante insistencia: Nunca serás lo suficientemente buena. Lo más importante que he aprendido durante los últimos 5 años sin que el alcohol sea un protector para el escapismo, es que puedo y siempre lo superaré. Soy capaz de casi cualquier cosa que me importe lo suficiente como para poner mi mente. Estoy presente. Estoy profundamente inspirada. Estoy decidida. Yo soy honesta. Me preocupo por otras personas”. Asimismo, continuó: “Después de ponerme a tierra hace un momento con mi voz y las letras en mi corazón, siento compasión por el odio obstinado que algunas personas pueden dejar escapar sin esfuerzo con tanta intensidad en las redes sociales o en los medios en general. Todos tenemos nuestros días de querer ser, lucir, hacer y sentirnos mejor. Nadie está solo. Me desperté al mismo tiempo ansiosa e insegura, pero también enojada y a la defensiva, como algunos de ustedes. Sé lo que funciona para mí y eso es dejarme llevar y simplemente cantar mientras me miro directamente en el espejo, directamente a los ojos para verme y comprenderme realmente. Puedo conectarme con los latidos de mi corazón. Soy estable y fuerte. Estoy en casa”.

Para terminar, la mujer brindó sus mejores deseos, comentó que está ocupada en la crianza de los tres hijos que tiene y emitió un comentario de paz: “Un pequeño consejo... vive dentro de tus sueños y muévete a través de ellos. No te rindas porque alguien más lo hizo. Mantente fiel a ti mismo. Me ha funcionado en esta vida caótica hasta ahora. Nada ni nadie me robará mi alegría. Puede que te acerques, pero es mío. El tuyo también debería serlo”.

Por su parte, la mujer lanzó un libro en el que recorre sus éxitos en la pantalla chica, las vivencias en la fama y la debacle debido a los vicios que enfrentó a lo largo de su carrera profesional. También da cuenta de la fortaleza luego de su salida del centro de rehabilitación y la nueva vida que lleva a cabo. Dejó entrever que prontamente se abocará a la producción de cortometrajes y novelas breves para señales de cable, pero esta vez desde detrás de cámara ya que se especializó en una carrera como guionista y realizadora.