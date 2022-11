Miranda! ya no menciona “la guitarra de Lolo”

Su irrupción en la música argentina, a comienzos de este siglo, fue una bomba. Su electro pop y su desfachatez, la ironía y cierta estética naif resultaron totalmente novedosos para la época. En noviembre de 2002 editaron su disco debut Es mentira, y a partir de allí nunca dejaron de sonar en la radio.

Justamente, hablando de sonar en la radio, la canción Don acaso sea el hit más importante de la banda (en YouTube acumula más de cien millones de vistas). Y en estos días Miranda!, ya devenido definitivamente en dúo, acaba de lanzar una versión de aquel tema, esta vez con el músico y trapero Ca7riel de invitado. Pero la ­sorpresa no viene por ese lado, sino sobre todo porque aquel recordado pasaje donde cantaban: “¡Es un solo! Es la guitarra de Lolo” ya no se escucha. De hecho, en su lugar suena el clásico pitido que se usa cuando se quiere tapar algo en la televisión o en la música y una ­guitarra distorsionada. Es más, desde hace años, en vivo tampoco lo cantan.

Ale Sergi, Juliana Gattas y el guitarrista Lolo Fuentes fueron los miembros originales y fundadores desde el minuto cero de Miranda! Después de cosechar éxitos y premios al por mayor y por todo el continente, en 2014 Lolo se alejó sin ton ni son. Fue una sorpresa para el ambiente, aunque en su momento no despertó mucho barullo. Pero con el correr de los meses se supo que las cosas entre ellos no andaban bien desde hacía tiempo. “Fue muy duro, yo lo sentí como una traición porque me echaron, pero ya las cosas venían como medio picantes. Fue planeada mi salida” dijo hace unos meses el propio Fuentes, rememorando. En su momento, pasado un tiempo del alejamiento, en un programa en Canal 9 expresó: “No era empleado, yo fui parte de lo que conformó Miranda, ahora tengo un conflicto legal con Miranda, estoy en juicio”. Incluso el guitarrista contó que en medio del conflicto invitó a Ale Sergi a tomar un café para sentarse a charlar y que como respuesta le rebatieron “que fuera a hablar con sus abogados”.

Es muy recordado el momento en que en medio de una entrevista con América TV, en la previa a un show en Mar del Plata, le preguntan a Ale y Juliana por el conflicto y ellos se van sin responder nada y cortando abruptamente el encuentro. Además, en las notas y entrevistas que daba el propio Lolo era común que comentara: “Me dejaron en la calle”. Había expresado en Noticias: “Me echaron igual que a Monoto (Grimaldi, exbajista del grupo). De forma traicionera. No soy ningún santo, me mandé mil cagadas. Pero cuando me las mandé, me hice cargo. Nunca le puse palos en la rueda a nadie”.

Mucha agua corrió bajo el puente desde aquel conflicto. Lolo sigue vinculado con la música: tiene banda nueva, está muy en contacto con la escena del trap y la nueva música urbana y con la docencia. Y en declaraciones recientes dejó en claro que el conflicto ya amainó. De momento, y desde Miranda! y la nueva versión del hit, “la guitarra de Lolo” brilla por su ausencia.