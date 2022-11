Matías Szulanski presenta Juana Banana

Tras su reciente paso por el 37° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Matías Szulanski presenta en salas Juana Banana, su más reciente producción. Se trata de una comedia generacional con un personaje central muy particular.

El prolífico realizador, que ya tiene pendiente de estreno una nueva aventura, reflexiona con humor sobre la agitada vida de los jóvenes actuales a partir de la historia de Juana, la mujer que da nombre al filme; es una actriz desocupada que deambula por castings erróneamente. En diálogo con diario Hoy, el realizador brindó detalles de la propuesta protagonizada por él mismo, Julieta Raponi y Jenni Merla.

—¿Qué sentiste al presentarla en la Competencia Argentina del Festival de Mar del Plata?

—Estoy muy contento, quería ir a Mar del Plata. Había ido a mis 10 años, no me acordaba, así que estuvo buenísimo.

—¿Cómo surgió la película y el personaje?

—Empezó con una conversación que tuve con una actriz que me contó cómo iba a los castings y la frustración que tenía a medida que avanzaba, así que empecé a trabajar el guion con esa idea, los miedos, esas frustraciones. Además, cuento inseguridades y cuestiones del día a día de esta chica, que, pobre, no la está pegando, pero no con un tono burlón, sino acompañándola. De hecho, por eso la filmé como con la cámara detrás siguiéndola, jugué con eso.