La salud de Amaia Montero

Reconocida cantante e intérprete de la célebre banda La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero conquistó los escenarios internacionales gracias a su carisma y la particular forma de ponerle la voz a las canciones de amor. Paso a paso pudieron conquistar el globo con la formación y fueron elegidos por varias generaciones.

Sin embargo, el éxito cosechado no fue suficiente para poder seguir en carrera y la mujer decidió dejar su lugar en la agrupación continuando otro camino. En la actualidad, la famosa española dio para hablar y preocupó a sus seguidores de las redes sociales debido a que publicó unas imágenes que la mostraron en un estado disperso, con cara de pocos amigos.

La expresión de tristeza y cansancio impuesta en sus facciones desató toda una serie de teorías, habladurías y rumores en torno a su salud mental. Inclusó anexó una frase que alertó a todos: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. Luego de esta exposición, la cuenta permaneció sin novedades.

De forma reciente, una persona muy allegada al círculo íntimo de la también actriz, que no es otra que su hermana Idoia, se pronunció sobre el asunto y habló con los comunicadores del programa español Espejo público. Allí declaró que Amaia no transita un estado de plenitud en su presente, pero que tratan de ayudarla y acompañarla para que pueda evolucionar de forma rápida. Por otro lado, uno de sus primos, que también supo ejercer como su mánager y apoderado profesional, validó las palabras de la mujer, asegurando que hoy está un poco mejor.

A su vez, por orden de los profesionales que la están asistiendo, se priorizó su estado y decidieron que no se exponga a las redes sociales ni a la presión mediática previendo una recaída o que algún punto pueda ser contraproducente para su bienestar.

Vale mencionar que, antes de la depresión, Amaia estaba poniendo manos a la obra, desde hacía casi dos años, para componer sus letras, producir las canciones y grabarlas en el estudio privado que fundó en su casa. Buscaba así darle vida al nuevo álbum que se traía entre manos para antes de fines del 2022, que tenía tanto piezas inéditas, como temas ya reconocidos.

En la actualidad, la rubia debilidad está instalada en su ciudad natal llamada Irún, localizada en el País Vasco. Abandonó su morada y vive junto a su mamá Pilar y su hermana, quienes albergan por su cuidado y las necesidades que tiene en este momento.

Hasta ahora se ha mantenido una estricta reserva sobre su estado, salvo las aclaraciones escuetas que surgieron para poner un poco de paz ante los rumores.

Los últimos años no fueron fáciles para la mujer, ya que sufrió la pérdida de su papá y le costó mucho recuperarse. También atravesó algunos inconvenientes con el alcohol y se habría presentado embriagada en conciertos en más de una ocasión. Estos espectáculos formaban parte de una gira por el Viejo Continente.

Asimismo, fue muy criticada por sus curvas, y esto le trajo desórdenes alimenticios que pudo subsanar internándose en un centro en el que trató estos trastornos.