La salud de Wanda Nara: aún no hay diagnóstico oficial y sigue la preocupación

El día jueves por la tarde se conocieron las noticias que indicaban que la empresaria y conductora Wanda Nara había sido internada luego de hacerse unos chequeos de rutina. Todo indicaba que se trataba de una consulta de trámite rápido, justo antes de tomarse unas tan ansiadas vacaciones junto a sus hijos y su marido Mauro Icardi. Pero toda la jornada del viernes estuvo copada por las alarmas que se encendieron: ocurre que Wanda estaría atravesando un problema de salud importante. Aunque aún no hay un parte, todo indica que estaría pronta a iniciar un tratamiento.

Por ejemplo, uno de los periodistas que aportó información en ese sentido fue Guillermo Lobo, en la señal TN. “Iniciaron consultas en Fundaleu y evalúan hacer un tratamiento ambulatorio en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires”, expresó al respecto. Vale recordar que el viernes se generó una polémica importante, dado que el periodista Jorge Lanata aseguró que Wanda tenía leucemia. Luego de sus expresiones, muchos colegas y gente del ambiente salieron a criticarlo fuertemente, ya que aún no hay un parte médico oficial de la institución donde Wanda está tratando y realizando las consultas, ni tampoco de su círculo más íntimo o cercano. Uno de los más críticos fue Ángel de Brito, quien en su Twitter expresó: “Todo lo que están haciendo alrededor de una persona famosa que no tiene diagnóstico es ESPANTOSO. TODO”. Y agregó: “Confirmar, especular, hablar en general fingiendo no referir a eso, llevar familiares para hacer show, etc. Solo debe hablar la persona, antes nadie”.

Otra persona que estuvo en el centro de la polémica fue Andrés Nara, padre de Wanda. Ocurre que, en medio de la angustiante situación, él se hizo presente en algunos medios y entrevistas televisivas. Y en el programa Polémica en el Bar, quien lo criticó fuertemente fue Eliana Del Guercio. “No estás respetando su tiempo. No tenés que estar acá (…). Yo no te voy a dar clases de madre ni de padre, porque estoy aprendiendo todavía. Ahora, sos el papá, sos quien más la tiene que cuidar. Vos sabés que a ellos les hace mal que estés acá, y en cualquier programa de televisión. Ellos necesitan que vos los ayudes, no que hables de ellos. Vos no tenés que estar acá ni para hablar del clima”, expresó ella. Y por si fuera poco, agregó: “Tu hija es muy querida, te vas a ganar muchos enemigos así”.

Entre tanto revuelo, también se supo que Maxi López está en el país. Durante la jornada de ayer, emprendió viaje hacia Argentina para poder estar cerca de Wanda en este trance tan difícil, y sobre todo para poder acompañar a sus hijos. Ayer sábado, no solo posteó imágenes desde el aeropuerto de Londres, a la espera del vuelo, sino que también compartió una tierna foto en la que sus tres hijos varones ―los tres que tuvo junto a Wanda― están juntos, agarrando una pelota de fútbol. Y junto a la foto, escribió: “Soon, the boys” (Pronto, los chicos).

La noticia sobre el estado de salud de Wanda también se hizo sentir en la prensa de Italia, país en el que ella es muy querida. Por ejemplo, el reconocido medio Corriere Della Sera expresó: “La familia de Wanda Nara se ha encerrado en el más absoluto silencio: Mauro Icardi no habla, ni la madre Nora, ni la hermana Zaira, y mucho menos Wanda, callada en su página de Instagram, habitualmente llena de contenido”. En ese mismo sentido se expresó la periodista Marcela Tauro, quien comentó en su programa: “Dijimos todo en potencial, con mucho respeto, porque la verdad no quiero ser hipócrita, pero me shockeó la noticia. No soy amiga de Wanda, pero se crió acá en el programa, después por muchos años no la vi, ni tampoco la veo, no tengo relación con ella, pero me puse en su lugar y el de su familia, tiene cinco chicos (...). Si la familia no habló, no podemos dar el diagnóstico. Lo tienen que contar ellos. Si ella decidió que nadie hable, es por algo. Tiene que estar preocupada y ocupada en otra cosa”.