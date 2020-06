La separación de Facundo Mazzei

En septiembre pasado, el bailarín e intérprete Facundo Mazzei y el cantante de la banda cordobesa Malman, Andrés Gutiérrez, formalizaron su relación e hicieron una confirmación pública de su amor. Tras unos meses de intenso romance, las asperezas llegaron para quedarse y separaron sus caminos.

Recientemente, Mazzei anunció su separación y expresó su dolor: “Sinceramente, no estamos charlando. No pasó nada malo, pero simplemente lo extraño. Yo no había contado nada sobre el tema, pero él está en una etapa de introspección desde un poquito antes de que arranque la cuarentena”.