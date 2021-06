La verdad de Britney Spears

Tras sus adicciones y escándalos públicos, Britney Spears fue internada en una clínica de rehabilitación. Sus hijos fueron criados por el ex y su papá se hizo cargo de ella.



Tras más de una década de tratamiento médico, ahora la cantante solicitó que la jueza termine la tutela, le entregue su emancipación legal y la administración de su fortuna.



Al respecto, esbozó: “Quiero terminar esta tutela sin ser evaluada porque me está haciendo mucho más daño que bien. Merezco tener una vida. Todo lo que quiero es poseer mi propio dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su auto”.



Por otra parte, la mujer admitió que debe tomar anticonceptivos debido a una normativa legal, pero quiere casarse y tener hijos con su novio, el novio el bailarín San Ashagariu.



Asimismo, continuó: “Han interferido con mi vida, así que siento debería ser una audiencia abierta en la corte y deberían escuchar y oír lo que tengo que decir. No estoy aquí para ser esclava de nadie. Puedo decir que no a un movimiento de baile y tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque”.



Además, reveló otras verdades que no fueron publicadas porque así se determinó a lo largo de la declaración. De esta manera, deberán mantenerse en secreto profesional.



Por otra parte, la intérprete afirmó que quiere demandar a su familia, puesto que tampoco la dejan ejercer su profesión con libertad: suspendieron sus ensayos, las giras que tenía planificadas y debe dar cuenta de cada acción que realizará. Esto es una invasión a la privacidad. Por su parte, su papá Jamie, que está a cargo de su perfil, no brindó declaraciones al respecto para respetar el estado de su hija que es medicada por psicosis (consume litio para permanecer estable).