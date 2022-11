Lali: “Disfruto mucho de los finales de los procesos”

La esperada serie de Prime Video El fin del amor finalmente llegó a la plataforma, adaptando el best seller de la escritora y periodista Tamara Tenenbaum, El fin del amor, querer y coger en el siglo XXI, una obra que revolucionó el mercado editorial. En ella, Lali es protagonista, pero también productora, junto a Tenenbaum y Erika Halvorsen, un trío que se puso al hombro la producción. Diario Hoy dialogó horas antes del estreno de los diez episodios del relato.

En El fin del amor Lali es Tamara, una joven que tiene todo asegurado, un presente pleno con amor, trabajo y dinero. Sin imaginarlo, su vida entra en crisis cuando comienza a replantearse algunas dinámicas en los vínculos, impulsadas más por mandato que por convicción. Al recibir la invitación para ir al casamiento de una amiga de la infancia, Tamara comenzará a indagar sobre su pasado, sus relaciones, su religión y sus certezas. El resultado será un transitar distinto, pateando el tablero y buscando nuevas formas de vivir, además de reflexionar sobre las diferencias de género, de todo tipo.

Convirtiéndose en una de las pocas series nacionales dirigidas específicamente para treintitantos, la lograda actuación de Lali y el elenco que la acompaña (brillantes Vera Spinetta, Julieta Zapiola, Verónica Llinás, Brenda Kreizerman), una banda sonora impactante, y la frescura de recorrer lugares poco comunes para la ficción local, la serie, dirigida por Leticia Dolera, Daniel Barone y Constanza Novick, es una de las grandes propuestas del 2022.

—Esta es una semana en la que estrenás el título de productora de serie... ¿Qué estás sintiendo?

—Uh, todas cosas buenas, la sensación más bonita es la de orgullo, ves el material hecho en el que laburaste con muchísima gente y te acordás de esa primera conversación en la que decías: “Hay que hacer esta serie”, y ahora llegamos al día del estreno. Eso me gusta, porque disfruto mucho de los finales de los procesos, no soy nostálgica, al contrario, soy ansiosa porque las cosas sucedan.

Así que no puedo creer que se estrene, me hace muy feliz, porque fue un proceso muy enriquecedor para los que formamos parte de este proyecto. En lo personal, esta nueva tarea, este nuevo lugar, me hicieron aprender mucho.

—¿Fue difícil?

—Sí, fue intenso porque nunca paré, no es que salía del rodaje, me iba a mi casa a pensar en otra cosa, me trataba de sacar el personaje de encima y seguir con la vida. No, era salir del rodaje y seguir con los llamados, ver el material en crudo, bajar la información de lo que se filmó ese día, lo que habíamos filmado, hablar con las directoras. Hubo un proceso super enriquecedor para mí, porque yo soy tan pesada, me gusta tanto este trabajo, y hace tanto que esperaba, de alguna manera, encontrar este proyecto, que me hiciera crecer en este lugar, de producción y de visión, que me encanta que sea este proyecto, el más indicado.