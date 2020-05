Lali Espósito hace bailar en cuarentena

"Lo que tengo yo te acalora, lo que tengo yo te controla, lo que traigo yo, te sofoca, lo que tengo yo te enamora” canta Lali al ritmo del pop en el single lanzado a primera hora del viernes.

Recientemente, y a raíz de su nuevo tema musical Lo que tengo yo, la artista brindó varias notas en las que explicó cómo fue grabar con un Iphone desde su casa, pero contando con la participación de amigos y bailarines de distintas partes del mundo para hacer un video sin la presión de los cuerpos hegemónicos.

Y aprovechando que tenía la posibilidad de hablar con la multifacética artista, Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana le consultó por diversos temas: el amor, la maternidad, los escándalos y sus amores del pasado.

Fiel a su estilo, ella se hizo cargo de todos y respondió sin filtro. En primer lugar, desmintió rotundamente la versión que la ubica en la vereda de enfrente a Eugenia La China Suárez. Si bien reconoció que en una época estuvieron distanciadas, aseguró que será su hermana de la vida forever y que el cariño está intacto.

En cuanto al escándalo con Amaia Montero, le quitó importancia y aclaró que de su parte está todo más que bien, y que en ningún momento fue su intención hacer que la española se sintiera mal. Pero su declaración más picante llegó cuando hablaba de Santiago Mocorrea, su novio, a quien calificó como un tipo íntegro. Entonces, De Brito le preguntó: “¿No habías tenido eso en el stock?”. Y Lali lo contradijo mencionando a todos sus famosos exnovios, menos a Mariano Martínez: “Sí, ¿cómo no? Benja Amadeo y Peter Lanzani, gente divina. Y otros que no conocieron porque no son famosos”. Incisivo, Ángel lanzó: “Y otros que no nombramos” y ella retrucó: “Siempre uno intenta salir con gente copada; hay errores en el camino”.