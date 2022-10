Lali tuvo que suspender shows por su estado de salud

Lali Espósito tuvo que suspender sus recitales de Neuquén y Chubut debido a un cuadro de fiebre que viene arrastrando desde hace una semana.

Mediante su cuenta de Twitter, dio a conocer la información hacia todas sus fans y afirmó : "Pasamos los shows de esta semana a 6/11 (Neuquén) 8/11 (Trelew) porque tengo un cuadro muy heavy (ya inrremable)de tos y fiebre que me imposibilita de hacer el show power que es el DisciplinaTour de 2 horas ! Quiero darles lo mejor..."

Ya hace varios dias que Lali se siente con fiebre pero aún asi se subió a cada escenario en el que le tocó presentarse para no decepcionar a sus fans. Sin embargo, la artista llegó a un limite y explicó : "Me pone re triste esto!Pero vengo tapando y arrastrando esto hace mucho rato y los médicos me piden parar...Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor".

Lo cierto es que la ex Casi Ángeles no podrá realizar sus conciertos de esta semana en Neuquén y Trelew, y se pasaran para el 6 y el 8 de noviembre respectivamente, esperando que Lali este al 100% para brindar lo mejor.