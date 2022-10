Alma adentro, lo nuevo de Mimi Maura

Después de un par de años, la cantante puertorriqueña Mimi Maura acaba de editar un reciente y flamante disco llamado Alma adentro.

La artista tiene un largo recorrido y de su vasta discografía se pueden destacar discos como Mimi Maura (1999), Raíces de pasión (2001), Noches de pasión (2001), Misterio (2002), Frenesí (2004), Mirando caer la lluvia (2007) y Días de sol (2010); además de algunas compilaciones, ediciones en vivo o de versiones, rescates de cancioneros de los 60 y los 70 del ska, rocksteady y soul, pasando por sus trabajos en parcería con su compañero Sergio Rotman (El Siempreterno, Los Sedantes).

Cuenta, obviamente con algunos hits de sus primeros años, por caso, Yo no lloro más o Casas en llamas. O sea, hay allí, además de una prepotencia de trabajo, una búsqueda, un sello propio. Llevaba poco más de una década sin editar material nuevo e inédito, porque lo que había publicado fue justamente La herida, disco homenaje a su padre Mike Acevedo, reconocido compositor y cantor boricua, y en 2016 Stormy, 60’s Soul Tunes Inna Reggae Style junto a Los Aggrotones, donde reversionaron clásicos de estilo de esa década.

Ahora acaba de ver la luz Alma adentro, que se comenzó a gestar antes de la pandemia y de algún modo el trabajo funciona como un muestrario, un catálogo ideal y renovado de su sonido, de la música, de las canciones de Mimi Maura. Un registro atemporal.

Hay que remarcar algo que la propia cantora ha dicho en reiteradas ocasiones: ella es, sobre todo, más intérprete y cantora que compositora. La particularidad del timbre de su voz enlaza directamente con las décadas de los 60 y 70. O sea, con cierta época dorada de cierto tipo de música, y es por ello ese tipo de drama, ese tipo de brillo en su decir. En definitiva, se crio escuchando eso en la radio junto a su padre cantor. Y el reciente Alma adentro encumbra aún más su voz dentro del panorama actual.

El disco cuenta con los géneros abonados desde siempre por Mimi, como los temas ­reggae Hoy el sol brilla a destiempo (que abre el trabajo, y lo cierra en una reversión dub), Necesito tu amor y el ska Tren de las diez; pero hay que señalar que el panorama musical se abre bastante más, porque está el aire a balada de La calandria y el zorzal, el funk soul de la hermosa Dime si, Al salir el sol (Rebeka Nogales), que suena como una suerte de ­spaghetti western, el bolero que da nombre al disco y las nada disimuladas intenciones pop de Ese camino y I can not (del búlgaro Ivo Dimchev).

Todo está cruzado por una estridencia leve, un aire eléctrico, una constante presencia de teclados y sintetizadores. Hasta por momentos todo pareciera alcanzar un sonido garagero. Podría decirse que es un disco bastante menos caribeño, mucho más urbano. La lista de invitados es amplia y variada: Prietto, The Du-Rides, Prince Buster Jr., el infaltable Hugo Lobo, Gori y Ernesto Romeo (se luce en I can not), entre otros. Claro que Sergio Rotman es partícipe del trabajo. Imposible desapegarlo de cierto sonido reinante en el disco.

Después de una década, Mimi Maura tiene un disco de canciones nuevas. Y es para ­celebrar.