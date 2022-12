Las celebridades argentinas de gira en Catar

Una foto aquí, una selfie allá, alguna aventura en las arenas cataríes. Lo cierto es que las celebridades argentinas también dan la nota en el cotidiano mundialista en Catar.

Por ejemplo; Susana Giménez, el infaltable Marley y Catherine Fulop compartieron una cena juntos, a orillas de la bahía de Doha.

En un video que publicó en sus redes la diva de la televisión se los ve primero en la costa y el puerto, riendo cómplices y luego ya ingresando al exclusivo restorán.

Este era atendido por mozos argentinos y destaca en su carta el menú latino. Allí, además de ellos tres, estaban también los sobrinos de la blonda.

Vale recordar que no todo es ocio para Marley, ya que se encuentra allí desde hace semanas para grabar su famoso programa Por el mundo y que aprovechó la ida de Cathy Fulop y Ova Sabattini para que, cual padrinos, llevaran con ellos a Mirko, el hijo de Marley, para su reencuentro.

“Ahí está Cathi, ¡qué bella, qué bella! Te amo... Y mi adorado amigo del alma, Marley” relató Susana, ya en el establecimiento, minutos antes de la cena.

Otro infaltable y que también está haciendo de las suyas es el conductor Marcelo Tinelli. Se encuentra en Catar desde comienzos del mundial junto a su hijo menor, Lolo, y su primo Luciano “El Tirri”, además de algunos amigos y viejos compañeros de trabajo.

Las historias y publicaciones que sube en su Instagram casi que podrían tomarse como un diario de viaje. Porque, por ejemplo, durante la semana compartió imágenes e historias desde el propio estadio donde disputaron su partido las selecciones de Japón y España.

También aprovecha para subir muchas historias con Lolo mientras recorren la ciudad, registrando los lujos de las calles y edificios.

Pero lo más divertido se da puertas adentro del departamento donde se están hospedando. Durante la semana mostró al Tirri en pleno diálogo con un plomero filipino porque se les había tapado la bacha. Es más, intentó convidarle, sin suerte, un mate.

En otra situación, escribió refiriéndose a las compras cotidianas: “El súper, chiquito, frente al departamento. No es el chino de enfrente, sino el qatarí de enfrente. Igual me faltan algunas cosas y el Tirri no se mueve. Toma sol, fuma hooka y está con el teléfono todo el día”.

Este desacuerdo dio lugar a otra queja en tono jocoso, que supo despertar reacciones en sus miles de seguidores.

Todo surgió porque Lolo quería tomar chocolatada. “No entiendo que vaya cansado, no hizo nada en todo el día. Estuvo tirado en la cama desde que se despertó” empezó.

Y luego agregó: “Entró con una sola chocolatada. No caminó ni una sola cuadra para buscar otra. Acusa que hace 40 grados en la calle. Yo bajé, hice una compra grande, casi me rompo los dedos trayendo las bolsas, y él día estaba divino”.

Así las cosas, tanto Marcelo como sus amigos y Susana, Marley y Cathy Fulop se las ingenian para poder llevar a Catar un poco de show e ingenio