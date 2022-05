Las explosivas declaraciones de Mica Viciconte: “Ojalá nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás”

Los enfrentamientos entre Mica Viciconte y Nicole Neumann vienen de larga data, y aunque en algún momento parecía haber alguna especie de tregua, en las últimas horas sumaron un nuevo capítulo.

La modelo filmó una serie de videos que compartió con sus seguidores en las historias de Instagram, con el fin de comunicarles que se había contagiado de Covid-19 por segunda vez. “¡Hola a todos! Quería que se enteren por mí que tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé. No tengo ningún síntoma, ni tenía, pero di positivo. Así que acá estoy en mi casa, aislada”, contó.

Y anadió: “Hay una nueva ola, ya lo sabemos, lo están diciendo por todos lados. Hay un montón de gente transitando el coronavirus nuevamente. Tengo dos vacunas, me iba a poner la tercera pero no llegué. A seguir cuidándose, barbijo y distancia social. Esto todavía no terminó”.

Para cerrar, les agradeció a todos los que le enviaron mensajes y se preocuparon por su salud y le ofrecieron ayuda: “Acá estamos todo bien, a guardarse hasta el negativo”, expresó al mismo tiempo que mandaba un beso hacia la cámara.

A los pocos minutos, Mica Viciconte la cruzó desde su cuenta personal. “La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones”, escribió la ex Combate en sus historias. Añadió: “Un acto de irresponsabilidades es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacía sí misma o hacia los demás”.

Cabe mencionar que Viciconte fue mamá hace pocos días junto a Fabián “Poroto” Cubero, y las hijas de este con Nicole Neumann –Indiana, Allegra y Sienna– visitaron a su hermano recién nacido.

Ya de manera directa, lanzó: “Si sabías que te sentías tan mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no expongas a nadie y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es para mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”.

Pero, lejos de calmar las aguas, agregó: “Contagiarse nos puede tocar a cualquiera, no ser responsable es otra cosa. Si salís a

todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos. Y si el domingo ya sabías de ese contacto, lo podrías haber comunicado. No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno”.

Y para concluir, dijo: “Ojalá nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás”.