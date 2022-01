Las galas que cambió la pandemia: los Globos de Oro y los Grammy sin ceremonias este año

La pandemia de Covid-19 cambió los planes en todo el mundo, obligó a modificar conductas y crear protocolos para resguardar a la población de la proliferación del virus. Pero a más de dos años y con una nueva ola de contagios, ya son dos los premios que debieron diversificar sus ceremonias.

Una es la de los Globos de Oro, cuya organización anunció que los galardones, que se entregarán hoy, no tendrán un evento como los que se solían hacer: “No habrá público y hemos tomado las siguientes precauciones para los miembros que estarán en la sala: para poder entrar se requiere comprobante de vacunación y vacuna de refuerzo, junto con una prueba PCR negativa que se haya realizado, como máximo, en las últimas 48 horas; los invitados deberán llevar mascarilla y estarán distanciados en todo momento mientras estén dentro del salón; no habrá alfombra roja; no se aceptarán solicitudes de medios para cubrir el evento”.

Pero esto no es todo. La edición 79 de los Globos de Oro está envuelta en una polémica. Estos premios son entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) en reconocimiento a la excelencia de profesionales en cine y televisión, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Pero el diario Los Ángeles Times reveló que ninguno de los miembros de HFPA es negro y que, por ende, sus decisiones de nominación estarían teñidas de racismo.

Esto desencadenó un efecto mariposa cuyas consecuencias se hicieron visibles en la no transmisión del evento. La cadena NBC, que tenía los derechos de la transmisión, retiró el programa de su grilla. Así, la edición número 79 de los premios Globo de Oro no tendrá audiencia, cobertura mediática ni estrellas. La nueva ola de la pandemia es la excusa con la que los organizadores justificaron este cambio.

Pero no son los únicos. La organización de la 64° edición de los premios Grammy también informó que se suspende la ceremonia a causa de los contagios. La gala, que se iba a celebrar el 31 de enero en Los Ángeles, fue pospuesta de manera indefinida.

En un comunicado que emitió la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación estadounidense, responsable de este galardón, se dice: “Se tomó la decisión, luego de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios de la ciudad, expertos en sanitarismo y la comunidad artística”.