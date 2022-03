Las nuevas aventuras de Lali Espósito

La cantante y actriz Lali Espósito transita su mejor momento profesional debido a los éxitos que lanzó. Luego, retomó su carrera como actriz para la entrega producida por la señal de streaming Netflix que trata sobre las aventuras de tres muchachas víctimas de una red de trata.

Se trata de la tercera temporada que a la brevedad tendrá sus primeros adelantos para mostrar cómo siguieron las tres mujeres que luchan por obtener la ansiada libertad.

Vale mencionar que la novela se grabó íntegramente en España, cuenta con una producción de alta inversión y su banda sonora fue premiada debido a la innovación que presentó.

Con respecto a las actuaciones, las críticas han sido diversas. En cuanto al guion, si bien destacan el dinamismo que propone la serie, por otro lado también fue indicada como poco seria a la hora de recorrer temáticas como la prostitución, la explotación sexual de menores, el secuestro, la violencia física, entre otros.

Mientras trabaja en los sets de filmación, Lali Espósito también se ocupa de disfrutar los momentos libres, y es por ello que suele ir a bares, discotecas y fiestas temáticas.

De esta manera, se la vio en una edición de la fiesta Bresh que tuvo lugar en España. Allí estuvo a los besos con la bailarina Lola Indigo, que es reconocida por su trabajo en Estados Unidos y China, como también por las colaboraciones realizadas con artistas de primera línea como Chris Brown, Miguel Bosé, Sweet California, Enrique Iglesias, Marta Sánchez y The Baseballs.

Las imágenes de esta situación sentimental fueron captadas por un youtuber que no dudó en darlas a conocer a la inmediatez. Hasta el momento ninguna de las involucradas se expresó al respecto, puesto que también son muy reservadas sobre su intimidad.

Cabe mencionar que también surgió una polémica respecto a Lali y su ex, Mariano Martínez. En el momento de la ruptura, la mujer comentó que no la pasó bien y reveló situaciones íntimas que dejaron mal parado al galán y padre de familia. Él, por supuesto, desmintió cada uno de los dichos. Ahora participó de una canción junto a Rodrigo Tapari, fue por diversos programas para promocionarlo y fue indagado con respecto a trabajar en una ficción con la ex. No descartó la chance y solo llenó de halagos a la estrella.