Las actrices de Las Estrellas se juntaron para celebrar el Carnaval

Desde que comenzaron sus carreras en las tiras infantiles de Cris Morena, Celeste Cid, Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri se hicieron inseparables. Su profesión las llevó por diferentes caminos, hasta que luego coincidieron en dos proyectos de Pol-Ka: Las Estrellas y Separadas. Entonces el grupo se amplió: se sumaron Julieta Nair Calvo y Violeta Urtizberea, entre otras figuras.

Este grupo de amigas aprovechó el feriado de carnaval para reunirse a disfrutar de la tarde junto a sus hijos, y así lo mostraron en las redes sociales. “Intentar una foto donde todas estemos bien, bajo el ojo de la fotógrafa Muna Pauls Cherri y con Nilo, Antón, Otto, Alba y Lila alrededor... Una tarea muy difícil pero divertida”, escribió Agustina Cherri en su perfil de Instagram, junto a una serie de fotos que las muestran unidad y felices.

“Lo que pasa en Carnaval...”, publicó Marcela Kloosterboer, destacando también que las fotos fueron tomadas por la hija de Cherri, mientras los niños jugaban en el detrás de escena. Mientras, Celeste Cid también subió las imágenes y redactó: “Carnaval es para reír. Nuestros pequeños jugando juntos en los reflejos me van años de vida”.

“Qué ricas pibas, mamita querida”, dijo Julieta Nair Calvo, quien está en los últimos tramos de su embarazo. “Miau”, fue todo lo que puso Urtizberea al compartir las postales. “Testeo positivo de amor”, le respondió Cid.

Las actrices, además de festejar el carnaval y la amistad, acompañaron a Calvo en sus días previos al parto de su primer bebé. Hace unos días, Julieta protagonizó un gran baby shower junto a su familia y amigas.

“Fue un día muy especial. Gracias a mis amigas que se pusieron la 10 y me hicieron pasar un baby shower espectacular. A mis viejos que son lo mejor qué hay, a mi suegra hermosa, a mi compañero Andrés Rolando que amo infinito, a May Ariadna que me ayudo con la organización de este evento soñado que quedará por siempre en mi. Nos vamos despidiendo de la panza”, declaró la actriz.

La exparticipante de La Academia alquiló la estancia Villa María, una exclusiva estancia en que suelen reservar figuras del espectáculo como como Luisana Lopilato y Araceli González, para celebrar a llegada de su hijo, que será un varón.