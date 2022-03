Mercedes Gaviria Jaramillo estrena su última película

Como el cielo después de llover, que llega este jueves, es la ópera prima de la realizadora Mercedes Gaviria Jaramillo, en la que desanda su propia historia. Con ella hablamos para saber más detalles de la propuesta.

—¿Sensaciones de que llegue a los cines?

—Estoy bastante emocionada porque es una película que nació en pandemia y el encuentro con les espectadores fue más íntimo o en festivales, así que es soltar la película a un público desconocido y quiero ver cómo se apropian de esta narrativa, en primera persona, tan personal.

—¿Por qué decidiste que tu primer largo fuera con esta historia?

—Un poco tiene que ver con una respuesta que yo tengo de un programador sobre un corto de ficción que hice hace tiempo y que cuando intenté que quedara en festivales de Colombia me dijo que ellos esperaban otra cosa de la hija de Victor Gaviria, otro cine. Yo respondí que mi cine responde a otras cosas y que no respondería a un cine similar a lo que hacía mi padre, así que decidí que este fuera mi primer largometraje, tampoco se me cruzaron otras ideas, porque tenía este deseo de gritar independencia.

—¿Esto te pasa solo en Colombia?

—Sí, porque mi padre marca una corriente de cine muy importante que sigue vigente, analizando ciertas representaciones de la violencia.

—En la propuesta hay imágenes registradas por tu padre y otras por vos. ¿Cómo uniste el pasado y el presente?

—Era como una manera de encarar un diálogo con mi padre y mi familia a través del cine, poniendo en la mesa ciertas preguntas, más dificiles de abordar otras maneras, dicen que quien filma está excusado o excusada de explicar ciertas cosas, y se me hizo muy fácil hacerlo, enfrentando las miradas de esa manera.