Juana Repetto volvió a hablar de los hábitos de su hijo y recibió críticas

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto se ha vuelto una influencer de la maternidad. Desde que se convirtió en mamá de Toribio y Belisario, sus consejos sobre cómo criar a los niños se volvieron virales, y, de vez en cuando, generan polémica.

Ahora, la actriz habló sobre la alimentación de su hijo mayor, que ya comenzó el jardín, y una ola de críticas inundó su Instagram, lo que la obligó a salir nuevamente con el tema para defenderse.

“En nuestro caso, el jardín fue una gran contra. Conoció alimentos que no conocía, muchos de sus compañeritos se alimentan a diario con galletitas dulces y comida tipo: patitas de pollo, milanesa, fideos, hamburguesa, salchichas y esas cosas. Ahora el señor quiere comer eso”, dijo en sus historias de Instagram, en donde tiene mucha interacción con sus seguidores.

Y continuó: “Mismo en los cumples comen porquerías (panchos y esas cosas) y vuelven llenos de caramelos que en casa regalamos porque Toro no consume (al menos en casa, andá a saber cuántos se lastra en el cumple, a pesar de que le pido que no lo haga)”.

“Más allá de los ultraprocesados, que son pésimos para la salud y ni hablar de la cantidad de azúcar y colorantes y cosas que dañan la salud integral, Toro no puede consumir por su quilombete dental ni caramelos ni chupetines, que ama y se desespera, ni galletitas dulces que, por suerte, no le gustan. En casa nunca hubo y no hay, que igual no consume, salvo que le robe a algún compañero en el jardín”, agregó.