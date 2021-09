Las revelaciones de la ex de Alberto de Mónaco

En la actualidad, el matrimonio conformado por Charlene y Alberto de Mónaco atraviesa una crisis y también rumores de una posible separación. Además, ella tiene un problema grave de salud y no logra recuperarse pero se encontró con sus hijos.

Ahora, la mujer y azafata Nicole Coste dio su palabra sobre la relación clandestina que mantuvo con el monarca para luego relatar el vínculo que mantiene con su hijo Alexander, nacido de este amor. Además se tomó el cuidado de hablar sobre la actual esposa del hombre.

Cuando Alberto daba la bienvenida a su hijo que está por cumplir los 18 años, lo reconocía como tal, también asumió su responsabilidad sobre Jazmín Grace Grimaldi, fruto de su amor con la norteamericana Tamara Rotolo.

Sobre el vínculo que mantienen los jóvenes hermanos y su papá, la mujer expresó: “Practican deportes y hablan de política. El príncipe lo incorporó gradualmente a su familia, tan pronto como Stéphanie se convirtió en la madrina de Alexander, supe que tendría un lugar en la familia principesca”.

En relación a los gemelos Jacques y Gabriella agregó: “Siempre me aseguro de que pasen momentos agradables y fraternos juntos. En cuanto a Jacques y Gabriella, todavía son pequeños; Alexander juega feliz con ellos cuando los ve”.

Asimismo, continuó con la relación de que mantiene con la princesa y afirmó que fue difícil debido a que no era amable con su hijo: “Teniendo en cuenta nuestros respectivos lazos con el príncipe deberíamos apoyarnos cordialmente. En nuestra situación la diplomacia debe imponerse. He vivido cosas que me han alertado e impactado”. También agregó cuál fue el hecho que causó revuelo: “Ella, por ejemplo, cambió a mi hijo de habitación, aprovechando la ausencia de su padre y le instaló en el ala de los empleados”.