Laura Fidalgo denuncia amenazas y apunta contra los seguidores de Lizardo Ponce

El enfrentamiento entre Laura Fidalgo y Lizardo Ponce comenzó la semana anterior: como integrante del BAR del certamen de canto, la bailarina protagonizó un intenso ida y vuelta con el influencer. Tras ese episodio, desde el ciclo que él conduce junto a Lourdes Sánchez, hizo una humorada respecto a las becas que la bailarina otorga en sus escuelas de danza. Esto hizo enfurecer a Fidalgo.

En este marco, la artista aceptó brindar una nota a Marina Calabró para hablar sobre su presente laboral. En cambio, la polémica con el participante del certamen se volvió el centro de la conversación y ella no ocultó su disgusto. “Quiero ver cómo quedaron las cosas, pero antes del trago amargo que será el reencuentro con Lizardo…”, comenzó diciendo la periodista en tono humorístico, cuando Laura la interrumpió: “No, no. Todo bien, pero no quiero un trago amargo. Lo respeto a Lizardo, pero no me interesa. Tengo alto humor, pero no me gusta la chicaneada”. Así comenzó una extensa discusión en la que la bailarina aseguraba que no tenía ganas de confrontar y la conductora insistía en conciliar sin éxito.

En el medio estaba Lizardo, que como panelista no podía meter bocado, pero cuando pudo solo llegó a decir: “La primera que se metió con mi trabajo fue ella en la pista del Cantando”. Explicó: “Me empezaron a chicanear con el tema de los seguidores. Entonces, lo único que hice fue meterme a tu Instagram y, como vi que había un sorteo, dije al aire que participen”. Cansada, la bailarina decidió finalizar la comunicación.

En este marco, en la noche del viernes, Fidalgo conversó con el ciclo radiofónico conducido por Daniel Ambrosino y Adriana Salgueiro y aseguró que está recibiendo amenazas en las redes: “Yo pacté una nota para hablar sobre mi trabajo. Fue horrible, terminé hablando de este chico, los seguidores de Lizardo me amenazaron de muerte”.

En la misma línea, en la red social del pajarito, escribió: “Seguimos capturando pantallas con amenazas de muerte. ¡Están locos! ¡¿Hasta dónde quieren llegar?!”. Y solicitó a sus seguidores que la arroben en todos aquellos comentarios que atenten contra ella. “Estas amenazas no van a terminar bien. Van a ir varios presos”, sentenció.