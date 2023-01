Laura Tobón: “La voz de la mujer cada vez es más y más importante”

Una nueva temporada de Escuela Imparables, conducida por Laura Tobón, llegó a E! Entertainment, con episodios nuevos cada jueves. Con ella hablamos para saber más detalles de la propuesta.

—Tras haber conducido varios programas y formatos exitosos, ¿qué es lo que te ofrece Escuela Imparables como experiencia?

—Bueno, Escuela Imparables llegó a mi vida en el mejor momento porque tengo un negocio, tengo un emprendimiento, y aparte de ser presentadora, siempre me han interesado todos estos temas de ser empresaria. Cuando llega a mis manos Escuela Imparables dije: “Tengo que aprovechar este momento para yo también poder crecer, aprender y motivarme a ser mejor empresaria”. Entonces, nada, para mí esto ha sido totalmente diferente, muy feliz porque es el primer reality de competencia de Latinoamérica de empoderamiento femenino, producido y protagonizado por mujeres reales. Gracias a E! Entertainment.

—¿Por qué creés que recién ahora surge este tipo de formatos que impulsa y empodera a las mujeres?

—Yo creo que la voz de la mujer cada vez es más y más importante y cada vez estamos llamando más la atención, no solo con nuestros looks, sino con nuestro cerebro. Ahora a nosotras no nos da miedo hablar, eso de “calladita más bonita” jamás. Ahora cada vez que hablamos somos más impactantes, somos más imparables. Siento que las mujeres latinas cada vez somos más berracas como decimos aquí en Colombia y esa berraquera es lo que nos ha ayudado también a nosotras como género a seguir ­creciendo y yo como feminista ­también. Amo y reconozco que estos realities nos ayudan y nos empoderan a poder creer en nosotras mismas.

—¿Qué creés que tiene que tener el proyecto y la emprendedora que gane Escuela Imparables esta nueva temporada?

—Bueno, la ganadora de Escuela Imparables debe ser una mujer íntegra, no solo con capacidades en negocios, en economía, en finanzas, en administración, etcétera, sino también tiene que ser una buena líder. Tiene que saber cómo ­trabajar en equipo, tiene que tener un buen corazón, buenos valores. Para nosotros, si no eres una persona que está bien preparada por dentro, no estás preparada para mostrar lo que tienes por fuera. Entonces tiene que ser una mujer íntegra en todos los aspectos ­posibles.

—¿Qué nos podés adelantar de esta nueva temporada?

—Bueno, tengo de mentora y de compañera a nuestra hermosísima Silvina Moschini. Ella inspira bajo su rol de mentora principal a la audiencia a cambiar el mundo pensando en grande. Su visión poderosa, enérgica y sincera del sistema emprendedor y el liderazgo femenino atrae mucho la atención de personas en todo el mundo, sobre todo la mía. A mí me ayudó muchísimo como compañera también cuando le pedía consejos para que me ayudara a mí con mi emprendimiento. Entonces yo creo que ­Silvina también va a ser uno de esos toppings superimportantes dentro de Escuela Imparables. Espectacular.

—Vos misma has lanzado tu colección de trajes de baño, escrito un libro, entre muchas otras cosas. ¿Qué le dirías a la mujer de Latinoamérica que aún no se anima a concretar sus sueños y deseos?

—A todas les diría esto: la magia está dentro de ti. Si no te arriesgas, no va a pasar nada. Si no pierdes ese miedo, ¿adónde vas a llegar? Cree en ti. La magia está dentro de ti.

—¿Te veremos en 2023 en algún otro proyecto?

—Sí, estoy muy feliz porque por primera vez voy a hacer mi debut como actriz. Desde la pandemia empecé muy juiciosa a estudiar actuación, a leer, bueno, a reunirme con full profesores acá en Colombia y por fin me salió ese personaje, ese casting que tanto quería. Entonces este año también me verán en mi rol como actriz.