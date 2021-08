Lisa Brennan-Jobs revela los secretos de su padre

Recientemente editado por Edhasa, Mínimos peces, de Lisa Brennan-Jobs, recorre su vida junto a su padre, el visionario Steve Jobs, su madre Chrisann Brennan, y los intentos por conectarse con el universo adulto. Los reclamos, las disputas legales, las mudanzas constantes y la mirada del otro marcaron a fuego su vida.

A través de sus páginas, Brennan-Jobs se afirma como una narradora potente, que desde el detalle y la resiliencia construye episodios plagados de humor, ironía, pero también de dolor, de saber que como víctima de una disputa familiar, sus días contrastan con el “ideal” del american way of life, en una época donde la liberación sexual, de pensamiento, y refutación de verdades, también marcaban el pulso de sus días. El contacto con su progenitor, un hombre que durante mucho tiempo dudó y negó su paternidad, comenzará a perfilar planes superiores para su futuro. De la fluctuante relación con su padre, a la intensa con su madre, pasando por sus días en la escuela secundaria hasta llegar a la universidad, Brennan-Jobs se impone como una autora que puede hacer de lo particular algo universal, sin muchas pretensiones.