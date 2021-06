Listorti sigue sumando polémicas

A la polémica por algunos videos en redes sociales donde dejaba a su compañera de la vida en un lugar incómodo, ahora otra disputa tiene a maltraer a José María Listorti.



A horas de debutar con Super super en Canal 9, programa que “homenajea” a los recordados Clink caja y Sume y lleve, de la misma emisora, el mítico productor televisivo Eduardo Metzger hizo un descargo en Twitter: “Sorprendido porque a raíz de un llamado de La Flia y luego de varias conversaciones con ellos para volver a realizar mi programa Clink caja para Canal 9, no pudimos seguir adelante porque, según ellos, no cerraba comercialmente. En consecuencia harían otro distinto. Defraudado porque al ver el programa Super super, producido por La Flia, me encuentro con una copia de Clink caja (…) Esta situación, aparte de lo que afecta a un producto de mi creación, determina la decisión de defender los derechos que tengo sobre el formato”. Por lo visto, un nuevo episodio de contienda para Listorti.