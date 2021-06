“Esperamos que las conquistas continúen y sean cada día más visibles”

Tras el lanzamiento de su último disco titulado Ganbare, la formación musical de tinte internacional, Lujo Asiático, realiza una residencia en el Fleetstreet de Hamburgo. Este multimedio los entrevistó para conocer los detalles de su última producción.

—¿Qué material están presentando?



—Cristián García Laborde: El nuevo disco se llama Ganbare. El nombre del disco surgió durante la gira por Japón, que hicimos en 2017. Estábamos caminando por el Yoyogi Park (Tokio) y de repente apareció un grupo de niños que empezaron a perseguirnos gritando en voz alta “ganbare” y entablamos como una especie de batalla campal. Empezamos a filmar y sacar fotos de ese momento. Al volver al hotel lo compartimos con nuestro amigo Marco Campo de la banda Aoutló, que actualmente vive en Matsudo, Japón, y nos dijo el significado de lo que nos estaban gritando. Ganbare significa “con actitud, dar lo mejor de uno mismo”. Y de ahí viene el nombre del disco.

—¿En qué otros proyectos están inmersos actualmente?



—CGL: Estamos en Hamburgo (Alemania) haciendo una residencia en un teatro durante el mes de junio 2021. Acá estamos grabando con artistas locales y junto con nuestro productor Ariel Schlichter, que reside en Berlín. Estamos juntando ideas para armar el tercer disco de la banda. Además, nos estamos entrenando en la improvisación. Es interesante porque abrimos la puerta del teatro y va cayendo gente random, que les invitamos una birra en el bar del teatro y después los invitamos a tocar. Los resultados son muy diferentes. Por lo general, a partir de la hora, los grupos que armamos se van afinando hasta encontrar como un balance. También es interesante porque no hay nadie que lleve la batuta, sino que somos como una especie de ameba que se mueve a veces a lugares superinteresantes y otras veces no tanto. Además, a veces somos como 10 personas y eso permite, de repente, cuando no la sentís o no te convence lo que suena, poder dejar el instrumento e ir a la barra a tomar algo.

—¿Cuál es la visión que tienen sobre la escena actual?



—Siro Bercetche: La escena musical argentina es un mar súperdiverso. Lo que tiene mucho peso, y a veces es un denominador común, es la música cantada. Nosotros, como no tenemos voces, medio que siempre comulgamos con otros artistas que están más ligados a lo instrumental, experimental o electrónico. Admiramos mucho a un dúo de Adrogué, que se llama Aoutló, porque crecimos con ellos y cada recital suyo es increíble. También desde un principio nos gustó compartir escenario con Ibiza Pareo porque les sobra onda.

—¿Cómo adhieren a las luchas y conquistas de género?



—Andrés Serantes: Adherimos y esperamos que las conquistas continúen y sean cada día más visibles. Creemos que son problemáticas de una urgencia y una injusticia histórica que finalmente están arrancando a cambiar. Estamos muy felices de estar viviendo esta época y abiertos a aprender lo más posible.