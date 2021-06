Tomy Rojas: “Nunca paré de trabajar”

A días de haber lanzado su EP Nuevos caminos, Tomy Rojas vuelve al ruedo con el video de la canción Miénteme así. Fue tan solo hace un año que dió un salto en su carrera como cantante, presentando al público su primer EP Temporada cero. El joven de 16 años logró conquistar a sus seguidores y sentar las bases para lo que sería una prometedora carrera. Diario Hoy dialogó con el artista para saber cómo sigue su vida en pandemia, sus canciones, sus próximos trabajos y mucho más.

—¿Cómo hacés para coordinar colegio, lanzamiento, música?



—De alguna forma lo puedo controlar. Las tareas las hago en el tiempo que me queda libre, porque además de los lanzamientos hay tiempo de composición, porque siempre estamos trabajando en lo próximo.

—¿Viene alguna materia complicada?



—No, porque en las que estoy complicado tiene que ver porque no pude hacer alguna tarea, pero me pongo y ya está.



—¿Por qué, siendo tan joven, e iniciando recientemente tu carrera, decidiste ponerle al EP Nuevos caminos?



—Porque tiene nuevos estilos musicales, por eso Nuevos caminos, que estoy tomando en mi carrera, un pop más ochentoso, rock, pop rock, algo que hacía al principio de mi carrera pero luego fui hacia otros lugares, como el reggaeton, para los que les gusta moverse un toque, hay baladas, hay reggaeton, hay muchas cosas, por eso Nuevos caminos.

—¿Cómo componés en tiempos de confinamiento? ¿De dónde surge la inspiración?



—Simplemente de la creatividad de decir que me imagino que puede quedar bueno para hacer algo nuevo, simplemente pensar un estilo que puede llegar a quedar y armas la canción en base a la idea que tenes en tu mente. Más allá que el estilo no lo busco al principio, sino que al principio simplemente componés una canción y después el estilo lo ves en producción y demás, aunque si ya voy con una idea de estilo todo se encamina más.

—¿Qué otros géneros te gustaría explorar? ¿Te verías cantando un tango?



—No estaría nada mal, me gusta mucho el tango, escucho mucha música, chacarera, por ejemplo, me gusta el tango moderno, porque además representa a mi país, yo te puedo salir con muchas cosas, un rock, un reggaeton, una cumbia, tenía muchas ganas, hice algunas que todavía están en proceso.



—Como artista trascendés fronteras, y también me decís que te gusta mucho “lo argentino”. A la hora de componer, ¿tenés esto en cuenta?



—A la hora de componer imagino esto de si digo tú o vos, y eso marca si va a ser una canción “bien argentina” o más “global”. Yo prefiero que siempre sea más argentino y si me escuchan de otros lugares que sepan que lo soy. El vos está casi en todas mis canciones.

—¿Qué relación tenés con el público de otros países? ¿Estás conectado por redes? ¿Respondés vos los mensajes?



—Lo hago yo y trato de responder a la mayoría de los que me escriben, pero a veces se juntan tantos que no puedo, pero intento responderles porque me parece increíble que me escuchen de otros países y los valoro mucho. Les contesto, y también a los de mi país.

—¿Soñás con tocar afuera?



—Es mi mayor ambición, tenía ganas de ir a tocar a Uruguay, pero por la pandemia se canceló, y claro que me gustaría ir ahí, a México, a España, Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia, me encantaría conocerlos y a la gente que me sigue de allá.

—J Mena te eligió, Ráfaga... ¿Quisieras con alguien en particular hacer una colaboración?



—Admiro muchísimo, muchísimo a los chicos de Airbag, me parecen tres genios. Conocí a Pato, charlé un poco con él, pero no pude compartir un momento musical, son quienes más admiro de la Argentina. Tuve la oportunidad de charlar con los chicos de MIA, que también me parecen supertalentosos, ojalá pueda colaborar con ellos.

—¿Cómo sigue este año de trabajo particular?



—No sé qué puedo decir, pero sí te confirmo que yo nunca paré de trabajar, cuando salió mi EP anterior, Temporada cero, con canciones acústicas que ya había editado antes, y yo ya estaba trabajando en lo próximo, y cuando salió ese, trabajaba en el que salió ahora, y así siempre.