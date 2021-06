Lluvia de producciones locales en Star+

Star+, el nuevo servicio de streaming que se lanza en Argentina en exclusiva el próximo 31 de agosto, presentará 66 nuevos contenidos originales creados en y para Latinoamérica, y con una fuerte presencia local, delante y tras las cámaras.



La propuesta de Star+ suma más de 130 proyectos en varios países de Latinoamérica y en distintas etapas de producción para sus plataformas de streaming Disney+ y Star+.



Algunas de esas producciones son las esperadas Santa Evita, con Natalia Oreiro, Diego Velázquez, Darío Grandinetti, quienes pondrán en la pantalla el clásico de Tomás Eloy Martínez, bajo la dirección de Rodrigo García y Alejandro Maci. Otros proyectos son: Limbo… Hasta que lo decida, El grito de las mariposas, Diciembre 2001, Los protectores, Máscara contra Caballero, How to be a carioca, Terapia alternativa, El encargado, Planners, Bellas artes. Estos son solo algunos de los títulos que se irán conociendo tras el lanzamiento del sistema de streaming.