Charlie Freeman: “Simplemente abro mi corazón, tomo mi guitarra y veo hacia dónde voy”

Tras el difícil 2020 que toda la humanidad debió atravesar, el músico y compositor inglés Charlie Freeman presenta dos singles, Let there be love y London nights, a modo de adelanto de lo que será su próximo disco. Ambas canciones cuentan con su inherente clip, ya listos para ser disfrutados en el universo digital.



Durante una entrevista con ­diario Hoy, el hombre recorrió su vasta trayectoria, reflexionó sobre los proyectos actuales y también detalló cuáles serán sus propuestas venideras.

—Con una carrera consolidada, hoy pusiste manos a la obra para crear una producción muy especial. ¿Qué podés contarnos al respecto?



—Actualmente me encuentro en Ibiza, pues estoy grabando mi álbum acústico llamado Firewood. Se trata de un proyecto que escribí durante la cuarentena del 2020. También estoy a la mitad de mi tercer álbum de estudio que se llamará propiamente dicho Freedom. El primer sencillo del mismo saldrá a fines del corriente.

—A inicios del momento inusual de la humanidad, las actividades abocadas a la cultura y el arte sufrieron un freno. Así los músicos debieron repensar sus formas de trabajo…



—Yo estaba a punto de hacer la gira más grande de mi vida cuando la pandemia apareció. Muchas personas vieron sus vidas al revés en este último año. Sin embargo, para mí, el universo no comete errores, es por ello que así sigo adelante. Estoy ocupado en las posproducciones y la organización de todo lo que se viene.

—¿Sentiste frustraciones o momentos tristes?



—De esta manera, en este tiempo, todo ha sido de un poderoso crecimiento personal y he tenido mucho tiempo hermoso para dedicarme a escribir, producir y grabar. Estoy muy contento con los resultados finales de este proceso de aprendizaje.

—En estos tiempos de mensajes, comunicación y diálogo, ¿cuáles son las aristas impresas en tu arte? ¿Qué hay detrás de las palabras presentes en tus prosas?



—Realmente no pienso en modas. Simplemente abro mi corazón, tomo mi guitarra y veo hacia donde voy. Considero que las canciones son regalos. Uso mi corazón y mi intención, eso es todo. Luego hago todo lo mejor posible para obtener la mejor grabación y producción de acuerdo con las necesidades de cada canción.

—¿Qué podés reflexionar con respecto al camino andado? ¿Cuáles fueron las fortalezas y las debilidades allí presentes?



—Mi trayectoria definitivamente se aceleró cuando me convertí en solista (había estado en una banda antes de la cual disfruté de un éxito moderado) mientras me encerraba en mi verdad y mi sonido. Cuando el arte es veraz, tiende a conectar con la gente y encontrar su audiencia. Esta ha sido sin duda mi experiencia y me enorgullece decir que tengo una sólida base de fans en todo el mundo.

—¿Qué reacciones han tenido ante los lanzamientos realizados hasta el momento?



—Algunos de los mensajes que recibo dicen que cierta canción realmente ha ayudado a alguien en un momento realmente difícil y esto significa mucho para mí. Después de todo, se trata de la conexión humana y la idea de que una de tus canciones sea la banda sonora de la vida de alguien es muy poderosa para mí. El segundo álbum definitivamente ha captado mucha más atención que el debut, así que sí, ¡la trayectoria definitivamente se está moviendo en la dirección correcta! A menudo he leído o visto en documentales que es bastante común que un tercer álbum sea el que realmente haga que una banda “salga”, por así decirlo. Obviamente, hay algunos álbumes de debut extraordinarios que han roto este molde y han catapultado a una banda directamente a lo grande. ¡Ciertamente no en mi caso! ¡Pero tengo una intuición muy fuerte de que nuestro tercer álbum (que saldrá en el verano de 2022, primer sencillo a finales de este año) realmente romperá la banda!

—¿Y qué sensaciones atravesaste con este trabajo?



—Creo firmemente que la composición y la producción ha ido a un nivel superior y estoy muy emocionado de ver la reacción del público ante este álbum.

—¿Tenés otro proyecto?



—Por ahora algo simple, One love.