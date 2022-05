Llega una obra para reflexionar

El viernes 17 de junio a las 20.30 en la Sala Cortázar del Paseo La Plaza, en Avenida Corrientes 1660 (CABA), llegará ¿Soy una hija de puta yo? La obra, que es de Andrea Bauab, fue adaptada y dirigida por Claudio Salama, contando con el protagónico de Erika de Sautu Riestra, Paula Cantone y Maru Gandolfo, con quienes diario Hoy dialogó en exclusiva.

—¿Cómo viven la previa al estreno?

—Maru Gandolfo: Estamos a full con los ensayos.Yo estoy más en la producción con Paula. Nos atrapó lo de la campaña política, es muy divertido y sale de lo común de una obra de teatro.

—Erika de Sautu Riestra: Sí, eso es interesante, porque podemos jugar con el hecho de que los personajes están en una campaña política.

—MG: Va a haber afiches en la vía pública y el programa va a ser como una boleta.

—Paula Cantone: La obra tiene muchas aristas que impactarán a los espectadores, invitando al debate y a las opiniones encontradas.

—¿Qué pueden adelantar sobre los personajes y la obra?

—MG: Soy una periodista feminista, activista del me too, lesbiana y a mí me hizo repensar muchas cuestiones. Hice mucho trabajo de campo para saber cómo es todo. Nunca me había tocado un papel así.

—EDSR: Los personajes se enfrentan entre sí y también ante lo personal. Soy una jueza que está por renunciar para dedicarse a la política, que se va a jugar por lo que cree que tiene que ser.

—PC: Soy la doctora Bekerman, una mujer estructurada, ordenada, con una gran pulcritud, convocada para entrar en la política; está muerta de miedo ante la chance de que se pueda crear una mancha en su currículum.