Rusherking blanqueó su romance con la China Suárez: “Estoy muy enamorado”

Finalmente, Rusherking se confesó y habló en detalle de su relación con Eugenia la China Suárez.

Thomas Tobar, tal su nombre real, estuvo como invitado en el programa de Telefé, PH: Podemos Hablar y sentenció: “Estoy muy enamorado”.

​”Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y a eso lo acompaña que estoy muy enamorado y muy bien porque conocí a alguien y hace mucho no me sentía así”, señaló el cantante en el ciclo de Andy Kusnetzoff, que pidió que den un paso adelante aquellos que “están bien en el amor”.

Entonces, Cristina Pérez, también invitada al ciclo, le preguntó sobre cómo lo llama La China en la intimidad: “¿Ella te dice Rusher o Thomy?”. Y el cantante de 21 años señaló: “Me dice Thomy”.

Luego, al hablar de cómo inició la relación con la ex Casi Ángeles, Rusherking contó: “El primer paso fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos miramos toda la noche y nos hicimos los boludos”.

“No sabía si avanzar porque soy muy respetuoso. Ya habíamos hablado por chat, pero no había tanta confianza”, continúo relatando el ex de la cantante María Becerra.

Y reveló. “Cruzamos miraditas, después me fui a Madrid y estuvimos allá. Luego vinimos para Argentina y nos vimos acá. La primera noche de amor fue en Argentina”.

Después, el cantante oriundo de Santiago del Estero, que se presentará el 4 de julio en el estadio Luna Park, confesó que se sintió “muy incómodo” cuando lo grabaron bailando con La China en una fiesta posterior a la entrega de los premios Martín Fierro. “A mí no me gusta exponerme, y menos en una fiesta estando con alguien que me estoy conociendo”, señaló.

La reacción de la China Suárez a la declaración de amor pública de Rusherking

La actriz publicó la primera foto junto a su pareja: una postal en blanco y negro donde se los ve abrazados y abrigados con camperas invernales.

El trapero no solo vio su posteo, sino que además lo reposteó en su cuenta de Instagram.