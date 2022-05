José María Yazpik y Marina de Tavira cuentan detalles de Now and then

Con un elenco internacional que incluye a grandes estrellas como Soledad Villamil, Maribel Verdú, Rosie Pérez, Manolo Cardona, Željko Ivanek, Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte y Miranda de la Serna, ya se puede ver en Apple TV+ el thriller Now & then. Este explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la edad adulta, cuando las vidas de un grupo de amigos cambia para siempre después de un fin de semana de celebración en donde uno de ellos termina muerto.

“Algo que nos sucedió a varios y varias, mientras estábamos filmando en Miami, es que todos estábamos en el mismo hotel, en los balcones de uno o de otro. Se dio que hablamos de cómo llegamos hasta ahí y quiénes habíamos sido, como una terapia, así que la ficción se introdujo en nosotros”, cuenta José María Yazpik a diario Hoy en exclusiva sobre el trabajo en equipo y comunión con el resto de los compañeros.

“No sé si haya sido que hicimos algun trabajo en particular, se dio que llegamos ahí, y muchos nos conocíamos, y los que no, se dio todo de manera muy sencilla, dentro y fuera del set, además que Bambú y Apple nos dieron todas las herramientas para trabajar, entonces bajas la guardia, y simplemente te dedicas a hacer lo que tienes que hacer y todo fluye, y es algo que no sucede muy a menudo, en efecto”, sigue.

“Creo que se dio mucho respeto y admiración por parte de todos y todas sobre los demás, además de hacer algo tan coral sabiendo que eres un elemento más dentro de un trabajo armónico, además del liderazgo de Gideon Raff que hizo todo más fácil”, en la misma línea menciona Marina de Tavira, nominada al Oscar por su papel en Roma, de Alfonso Cuarón, a diario Hoy.

“Esta historia es sobre la amistad, sobre un grupo que estuvo junto y, tras una tragedia, se desencadena el drama, destruyendo todo, y viendo qué pasa después con eso que lidian”, concluye.