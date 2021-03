“Lo que más me gusta de la música es que me permite jugar”

Curioso, inquieto y perseverante, Thiago construyó su carrera en la música urbana, lanzó los primeros hits y trabaja en las próximas composiciones que lanzará a la luz.

Durante una entrevista con este multimedio, la estrella relató las vicisitudes de la actualidad que transita.

—¿Cómo vivís este momento?

—Estoy pleno. Pensar y sentir cada canción que hago, para mí, le da una dimensión aún más grande a la música que compongo. Cada palabra que canto, y la historia que cuento en cada canción, las puedo vivir e interpretar, como me las imaginaba en el momento en el que escribía y producía la pieza. Y ni hablar de esos momentos donde toca llevarlas arriba de un escenario y compartirlas en vivo con el público, los fans, cantárselas cara a cara, y que me devuelvan coreando esas mismas palabras, ese ida y vuelta de energía es brutal. Ahora ando extrañando bastante eso de subirme a alguna tarima a vibrar esas experiencias. Esperando deseoso que poco a poco todo se acomode un poco, y podamos volver full al ruedo con los shows en vivo. Mientras tanto sigo metiéndole al lápiz y el papel, afilando letras y ritmos nuevos, y lanzando música nueva, como Aunque te mentí, para que se las vayan aprendiendo, y cuando llegue ese momento de shows, se las puedan cantar full conmigo.

Respecto de la época que vivimos hoy en día, siento que es un momento de luz. Está buenísimo poner en jaque siempre los paradigmas, y cuestionarse todo un poco. Repensar las realidades, probar cosas nuevas, y moverse de ciertas posiciones. Creo que es una habilidad que deberíamos intentar practicar todos lo mayor posible, y vivir con la mente abierta y dispuesta a ello. En ese marco, creo que con todo, pero puntualmente lo que viene pasando con las mujeres en el mundo, es muy necesario. Creo que los grandes gestos y cambios, son importantes, pero lo que más peso tiene, está en el día a día, en lo cotidiano, en lo que normalmente pasa de manera subliminal, pero está ahí.

—Siendo artista, ¿de qué manera atravesaste el momento inusual de la humanidad con la pandemia y el confinamiento?

—Sin duda el 2020 fue un año de mucho aprendizaje personal, con muchos idas y vueltas internos. Desde el lado de carrera lo mismo. Para mí, como artista, de a momentos, fue como potenciar muchas incertidumbres, miedos, preocupaciones, etc. Y creo que la mayor batalla ha sido interna y mental para lidiar con eso, sin dejar que eso apague esa energía que mueve todo lo que hago, que es la pasión que tengo por la música, y el esmero diario que le meto a poder hacer de eso mi forma de vida, que entiendo que es lo que en definitiva a mí me hace vivir mis día a día de manera feliz. Y ser feliz es siempre el objetivo final. Si hago música, si vivo pleno quien soy, es por y para eso. A fin de cuentas, me considero una persona muy afortunada, con inmensas bendiciones. Poder vivir haciendo lo que amo no tiene igual, e intento recordármelo cada vez que siento que se me viene una de esas batallas internas.