Lopilato: “Recibí amenazas de muerte”

Frente a la expansión del coronavirus y el confinamiento obligatorio decretado, Luisana Lopilato y Michael Bublé hicieron unos vivos por Instagram en los que mostraron a sus niños, Noah, Elías y Vida, como también la intimidad de su hogar. Además interactuaron, cocinaron recetas típicas y charlaron con sus seguidores. En este contexto, ciertas personas señalaron los malos modos que el cantante tuvo con su esposa e iniciaron toda clase de rumores.

Frente a esto, la pareja decidió finalizar los videos para frenar la polémica porque la información errónea manchaba sus buenos nombres y temían por sus vidas pues recibieron amenazas.

Ahora, Luisana, que está por estrenar el filme La corazonada rompió el silencio y explicó su parecer: “Son acusaciones que hicieron personas que no me conocen. Mike es un hombre con todas las letras y está fijándose cómo hacerme feliz. Sufrimos mucho con mi familia para darle tiempo a estas cosas, hay solo amor”. Además, destacó el momento perturbador que padeció “recibí amenazas de muerte, con golpiza. Me dijeron que porque era religiosa era tontita, no lo soy, nunca lo fui y saben bien que no me callo nada. Mike nunca lo permitiría. Esta familia sufrió mucho. En mi casa es lo único que hay es amor, es lo que único que importa”.

Por último resaltó: “Michael ama la Argentina como también estar conmigo. Se lo tomó con dolor. Nos llegaron fotos de armas. No es lindo que te amenacen de muerte. Nos llegaron muchas fotos que me dieron temor”.