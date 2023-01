Lorenzo Lamas habla sobre la relación entre su hija y Leonardo DiCaprio

Reconocido por su rol de actor, Lorenzo Lamas fundó una familia numerosa y ahora una de sus hijas de nombre Victoria, de 23 años, formalizó una relación amorosa con el colega Leo DiCaprio. Con respecto a ello, afirmó que tiene una buena relación con su yerno y les recordó que disfruten todo mientras dura este noviazgo. Además, brindó una entrevista televisiva donde habló aún más: “Creo que se conocieron el mes pasado. No estoy seguro en qué circunstancias, pero sé que a ella le gusta mucho”. Asimismo, agregó: “Ella está embelesada, le he dicho que trate la relación como unas vacaciones, que lo disfrute mientras dure. Si dura más que unas vacaciones, genial, pero si no, que cuide su corazón porque es muy joven”.

También el protagonista de Renegado dijo: “He hablado porque pienso que esto es algo positivo, pero ella no opina lo mismo. Son amigos, no tienen una relación seria. Y solo quiero ser claro, a ella le gusta, claro, pero no salen juntos”. El actor de 48 años y la joven modelo fueron vistos en eventos públicos, pero también saliendo de una cena en un exclusivo club.

El también fisicoculturista les deseó lo mejor a los nuevos novios y está planeando su boda con la modelo Kenna Scott. Por su parte, DiCaprio estuvo saliendo con la modelo argentina Camila Morrone, que es la hijastra de Al Pacino, y luego de su ruptura se lo vinculó a la modelo Gigi Hadid y ahora está conociendo a Victoria, con la que todo marcha sobre ruedas.