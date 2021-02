Los crímenes sexuales que azotan a Hollywood

A comienzos del mes, la actriz Evan Rachel Wood señaló a Marilyn Manson como el hombre que la abusó durante los años que duró su relación amorosa.

En la actualidad, una de las intérpretes de Game of Thrones, Esmé Bianco, brindó una entrevista donde dejó en claro que fue otra víctima del músico.

Al inicio de tu testimonio mediático señaló que, en la relación iniciada en el 2009, el abuso tuvo lugar mientras grababan el videoclip de la canción I want to kill you like they do in the movies, donde él la ató y comenzó a latigarla.

Tras el rodaje, ella abandonó a su esposo y se mudó con el cantante, que establecía las rutinas de comida y descanso a su antojo, sometiéndola a consumir grandes cantidades de cocaína.

Además, la actriz afirmó: “Básicamente me sentí como una prisionera. Iba y venía a su gusto. Con quien hablaba estaba completamente controlado por él. Llamaba a mi familia escondida en el armario. Lo que sea que él esté haciendo, tú deberías estar haciéndolo... Si él está dando vueltas y quedándose despierto, debes quedarte despierto. Y si él no está comiendo, tú simplemente no comes. Estaba en modo supervivencia en ese momento, y mi cerebro me había enseñado a ser pequeña y agradable”.

Hasta el momento, ella alude que padece estrés postraumático mientras que Manson no realizó ninguna declaración contra las denuncias en su contra.

Por otra parte, el actor Ricardo Crespo, reconocido por sus roles en Control Z, Por amar sin ley, Súbete a mi moto y El señor de los cielos, enfrenta a la justicia debido a una demanda por abuso sexual.

La noticia fue brindada por el periodista Carlos Jiménez, que confirmó la detención por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La causa fue iniciada por su exesposa que alegó ser una víctima, mientras que se sumó la mamá de una joven víctima que tendría 14 años.