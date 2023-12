Los famosos que arruinaron sus facciones

Los famosos viven muy exigentes y es por eso que suelen exponer sus cuerpos a la cámara y la crítica, pero también a las cirugías plásticas. En algunos casos los resultados no fueron los esperados y se han mostrado arrepentidos.

La actriz adolescente Tara Reid supo conquistar el corazón de todos por su trabajo como ninfa, pero luego se operó el abdomen con una liposucción y le dejo cicatrices, un bulto y una carrera arruinada. Al respecto, la mujer afirmó: “Mi estómago se volvió la cosa más ondulada y abultada. Tenía una hernia, un gran bulto al lado del ombligo. Como resultado, no podía usar bikini. Perdí mucho trabajo”.

Para corregir esta situación, la chica decidió volver a pasar por el quirófano, se hizo una cirugía más y así volvió a posar para Playboy. Por ese entonces, advirtió: “Soy una mujer joven con confianza. Al final del día, me voy a dormir sabiendo quién soy … Estoy feliz con mi vida ahora, y me gustaría mantenerlo de esta manera. Las cicatrices de mi estómago son las heridas de mi batalla”.

La rubia Melanie Griffith se volvió adicta a los cambios en su rostro. Cambió su aspecto físico, quedando en antítesis a lo que supieron ser sus facciones. Así, la mujer buscó ayuda y fue a un médico que le quitó todo el material que se había inyectado en vano.

Por otro lado, reconocida por su trabajo en Friends, Courteney Cox se inyectó bótox y modificó sus facciones en búsqueda de la juventud eterna, pero solo logró cambiar su fisonomía hasta quedar irreconocible.

Asimismo, se dio cuenta de los hechos y comenzó a dejar su piel sin intervenciones. Además, volvió al trabajo como productora y realizadora.

Los casos más resonantes

La actriz Nicole Kidman brilla como productora incipiente de series, ella también fue adicta al bótox hasta que dejó todo de lado.

Es que la australiana se arrepiente porque, en un momento dado, se veía como una persona sin facciones. Además, ya no podía mover su cara ni hacer gestos, por lo que sus roles estaban sin reacciones. Asimismo, tuvo parálisis por un tiempo determinado.

La mediática Khloé Kardashian es la heredera de un clan mediático que desde más de dos décadas se encuentra al aire en la pantalla chica. La mujer optó por utilizar rellenos en sus facciones que luego decidió quitarse. Así, espero a que todo se disuelva y ya no volvió a probar.

La famosa Priscilla Presley fue la esposa de Elvis y fue víctima de una mala praxis de una persona que se hacía pasar por médico. Se sometió a cirugías de rostro como tantas otras víctimas. Por suerte, pudieron curarla y todo quedo en la nada.

La top modelo de los noventa, Linda Evangelista, desapareció del ojo público debido a que se encerró luego de someterse a un tratamiento que la dejo desfigurada. Asimismo, llevó a juicio a los culpables y tardó mucho en volver a la esfera pública. Esto le causó una depresión, por lo que tardo en volver al ruedo.

El actor Mickey Rourke fue un galán en los noventa, pero también se sometió a operaciones que lo han dejado irreconocible, aunque el dice que se trata de los golpes que fue recibiendo por su incursión en el boxeo. Lo que sucede es que partieron su nariz y los pómulos siempre cayeron en las manos de los doctores equivocados.

Los desastres estéticos que pudieron subsanarse

La esteticista Donatella Versace trabajó junto a su hermano Gianni, tuvo una adicción al bisturí y su rostro ya no es el mismo. La mujer empezó con retoques estéticos, pero luego siguió con bótox, una rinoplastia y cambios en sus labios.

El vocalista de Maná, Fher Olvera se estiró la cara, se arqueó las cejas y rellenó su pecho, cayendo en la tentación de los cambios extremos.

La actriz Lara Flynn Boyle ganó fama y popularidad por su personaje como Donna en la serie Twin Peaks. Asimismo, fue la protagonista de la serie The Practice. Ella también se sometió a muchas cirugías que hicieron cambios en su físico.

Zac Efron era muy joven, lo es aún, cuando decidió que un retoque estético estaría muy bien. Es por ello que se sometió a una cirugía, pero cambió su mandíbula, tiene pómulos más marcados y los labios más gruesos.

Demi Moore también tiene una apariencia nueva, se quitó todas las arrugas con un tratamiento estético y modificó su cara con unos pómulos nuevos.

Otro de los referentes de la canción que ha decidido modificar sus facciones es Camilo Sesto, que ha pasado por muchas cirugías en los últimos años.

Las referentes de la vida sana

La actriz Ashley Tisdale se quitó los implantes y afirmó: “Como saben, he sido muy abierta sobre mi viaje por la salud mental y creo que esto es igualmente importante. Hace años me sometí a una cirugía de aumento de pecho. Antes de la cirugía, sentía constantemente que mi cuerpo era inferior y pensé que este cambio me haría sentir más completa y más segura de mí misma. Y por un corto período de tiempo… lo hizo. Pero poco a poco comencé a luchar con problemas de salud menores que simplemente no cuadraban: sensibilidad a algunos alimentos y problemas intestinales que pensé que podrían ser causados por mis implantes. Entonces, el invierno pasado decidí someterme a la extracción de implantes. Esta foto de arriba fue tomada dos meses después de mi cirugía de retirada de los implantes y creo que se puede decir lo feliz que estoy de finalmente ser completamente yo”.

La actriz Chrissy Teigen siguió el mismo camino: “Sé que se tienen que cambiar cada diez años, pero cuando tienes hijos recapacitas acerca de los riesgos que conlleva la cirugía y pienso que definitivamente no quiero morir en una operación de pecho”. Además, se los quitó y promulga la vida natural.

Por su parte, Jane Fonda fue una precursora en la vida más relajada: “Odio el hecho de haber tenido la necesidad de cambiar mi físico para sentirme bien. Me enseñaron a pensar que si quería ser aceptada tenía que ser delgada y bonita. Eso lleva a muchos problemas. Ojalá no hubiera sido así. Me gustan las caras viejas, los rostros vividos”.

Victoria Adam también quitó sus prótesis para definitivamente quedar con su cuerpo al natural.