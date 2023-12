La rutina de Dakota Johnson

Reconocida como heredera de Don Johnson y Melanie Griffith y por su excelsa carrera profesional como actriz, Dakota Johnson triunfa en el cine y ahora nos trae sus rutinas de cuidado para poder estar espléndida.

De esta manera, la también novia de Chris Martin afirmó que le gusta dormir todo el tiempo y además hace meditación. Ahora, trabaja en Madame Web, que también tendrá su segunda parte, junto a un gran elenco.

Por las extensas horas de trabajo, la mujer, al ser consultada por sus rutinas cuando está ante un proyecto, afirmó: “Dormir es mi prioridad número uno en la vida”. Luego, continuó: “No tengo una hora fija para despertar, depende de lo que esté pasando en mi vida. Si no estoy trabajando, si tengo un día libre el lunes, dormiré todo lo que pueda. Dormir es mi prioridad, no soy funcional si obtengo menos de 10 horas”.

A ello se le suma cuidados que le permiten poder controlar su ansiedad y cumplir con su agenda laboral. También, acudió técnicas nuevas: “Últimamente, he practicado mucho la respiración y eso me ha ayudado mucho con la ansiedad”. La ducha es otra herramienta para encontrar la calma en esta época de vorágine: “Si a mitad del día pienso: Oh Dios, ¿qué es este mundo? Me meteré en la bañera. Encuentro que el agua realmente me pone los pies en la tierra”.

La actriz y el cantante de Coldplay salen desde el 2017 y viven bajo el mismo techo.