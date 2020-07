Los Pericos: “Nos gusta salir del lugar de confort”

1986, vuelta de la democracia, un grupo de amigos solía reunirse para compartir y hacer música. Al tiempo formaron Los Pericos, primera banda reggae argentina, que lleva 33 años de éxito sobre escenarios nacionales e internacionales y canciones que perduran en el imaginario como Sin cadenas, Pupilas lejanas y Home Sweet Home. Juanchi Baleirón, vocalista de la banda, dialogó con Hoy sobre formas de trabajo del grupo, trayectoria y adelanta uno de sus próximos ritmos.

―¿Qué mirada tenés sobre la producción y distribución de la música en Argentina?

―La que tenemos todos y debe ser pasiva, porque es un índice de cómo la gente escucha música en la actualidad. La distribución se va acomodando en base a lo que las personas quieren, a sus formas de consumir. En cuanto a la producción, hoy tenés una industria que viene de un gran cambio, porque en los últimos 20 años dejó de ser muy poderosa, puesto que se vendía desde un soporte y ahora ya no más. Está acotada por los distribuidores de música, y considero que ahí debería haber un reacomodamiento. No puede ser que el reparto de ganancias no sea equitativo. Es un poco extraño o al menos genera un poco de dudas. Este contexto inusual que surgió por la pandemia generó una revuelta en relación al tema de derechos de autor, de intérprete, entre otros. Es un cambio que iba a surgir en algún momento y es una revolución que se está dando lentamente.

“Construimos una carrera ininterrumpida de 33 años”

En la actualidad, Los Pericos son Diego Blanco, Guillermo Valentinis, Marcelo Blanco, Ariel Raiman, Gastón Gonçalves, Horacio Avendaño y Juanchi Baleirón.

―Estabas de gira con Los Pericos, volvieron al país y debieron cumplir con el confinamiento social, preventivo y obligatorio, ¿cómo vivieron ese momento en comunidad?

―Primero fue un aislamiento propiamente dicho, en banda, con todos en mi casa, y tras la primera quincena cada uno se fue para su casa. El ocio no fue determinante para componer, sino que fue algo que atraviesa a todos por igual. No es un aislamiento que se da para producir mientras el mundo continúa su curso. La pandemia no genera nada especial, todos estamos ansiosos, expectantes. Nada genial surgió de la pandemia. Estamos tan preocupados como cualquiera que tenga otro laburo.

―Desde El ritual de la banana hasta ahora, ¿cuál es el balance realizado?

―Es sumamente positivo. Empezamos una banda jugando entre amigos y construimos una carrera ininterrumpida de 33 años con un montón de momentos vividos. Eso dice mucho porque lo demás va y viene. Los discos, los shows, los viajes son pasajeros; lo que queda es perdurar en un camino que es dificilísimo.

―¿Podés adelantar algo del nuevo material?

―Tiene una vuelta de rosca, cierta frescura que nos identifica. También tiene el clásico reggae de Pericos pero nos gusta, cada tanto, pegar un volantazo y salir de los lugares de confort. Esto te hace crecer, tomar riesgos y decisiones, entre otros.

―¿De qué manera viven las transmisiones en vivo?

―Mantienen el contacto con el público. Uno ofrece charlas, un perfil más humano. Me divierte, mostramos otras facetas más divertidas y quizá poco conocidas. Se viven buenos momentos.