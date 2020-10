Los protagonistas de Súbete a mi moto revelan detalles de la serie

Súbete a mi moto es la gran apuesta de Amazon Prime Video y diario Hoy habló con sus protagonistas Yamil Urena, Rocío Verdejo y Josette Vidal, para conocer detalles del show.

—¿Qué sabían de Menudo antes de la serie?

Rocío Verdejo —Crecí con Menudo, soy parte de esa generación, pero ignoraba totalmente la historia y el tipo de decisiones que había atrás, nunca me había imaginado eso.

Josette Vidal —Yo sólo conocía la canción Súbete a mi moto, ignoraba que los cambiaran, que fueron 33, el grado de fanatismo, cuando me llegó el guion, leyendo los capítulos descubrí el mundo de Menudo y cómo sigue vivo.

Yamil Urena —Conozco la banda, y al leer los libros me di cuenta que no sabía hasta que pude leer y empaparme en cómo las cosas fueron dándose y entendí la responsabilidad que mis compañeros y yo teníamos en nuestros hombros, una historia real, que marcó a tantas generaciones.

—¿Es difícil encarnar a alguien vivo?

YA—Es el personaje que estuve esperando en mi carrera. Cuando se me presenta encarnar a alguien tan complejo y que está vivo (risas), fue increíble, el equipo me apoyó, me dieron videos, para estudiar el comportamiento, cómo hablaba, por qué hablaba, estudié su psicología, una persona decidida.

—¿Ya habían trabajado juntas? ¿Qué hicieron para construir el vínculo madre e hija?

JV—No habíamos trabajado antes juntas, es mi primer trabajo en México, se dio, desde el primer día, algo maternal, las escenas fueron de las más bonitas, vulnerables, honestas, el encuentro de ellas, y cuando la madre cuenta su secreto.

RV—Igual, es una chica hermosa, la conocí el día del primer llamado a escena, ella es tu hija, ella es tu madre, acción. Nos conocimos en México y creo que armamos un equipo muy lindo.

—¿Qué es lo que más les gustó de interpretar de sus personajes?

RV—Revivir la época cuando uno era fan, me dio mucha nostalgia.

JV—La experiencia, de trabajar en México, con Rocío y Braulio, eso fue lo más hermoso.

YA—Mi primer protagónico, que sea de Puerto Rico, la Isla del encanto. Me divertí mucho recreando.