“En el streaming tengo que imaginar una sala de teatro”

Luego de que anunciaran su ingreso al Cantando 2020 como reemplazante de Charlotte Caniggia, diario Hoy conversó con Miguel Ángel Cherutti. Habló de su sensación de compartir escenario con Bianca, su hija. Además, contó cómo se prepara para hacer Son formidables, su primer unipersonal vía streaming que tendrá lugar el 17 de octubre a las 21.

—¿Qué sentís al ingresar al certamen junto a tu hija?

—Es una emoción muy grande. La verdad es que me pone muy feliz poder compartirlo porque la conozco bien, sé que se rompe el alma, que no utiliza el apellido y que golpea sus puertas, y eso es un orgullo enorme. Y aunque no tuvimos mucho tiempo para ensayar, vamos a dar lo mejor para que salga lindo, porque lo importante es que ella rompa el hielo porque está muy entusiasmada, y que disfrute.

—El 17 de octubre vas a presentar Son formidables vía streaming, ¿qué nos podés adelantar sobre este unipersonal?

—Va a haber una o dos sorpresas que tienen que ver con la actualidad. En cuanto a lo musical va a haber un recorrido que va a incluir desde la imitación clásica hasta lo más actual. Va a ser un show muy sano, como los que acostumbro a hacer, pero que va a comenzar distinto y va a tener un cierre muy lindo y emotivo del que no puedo adelantar nada. Las entradas se pueden conseguir por Plateanet y el vivo va a ser desde Tabia Sound, que es un estudio nuevo, con linda tecnología y muy buen sonido.

—Vos tenés una vida arriba de las tablas, ¿cómo sentís esto del streaming, al no tener el contacto con el público?

—Nosotros hemos trabajado para diez, cien y mil personas. Es lo mismo, vos mirás un punto neutro donde te imaginás que la gente está en el teatro. Va a faltar el aplauso, las risas, el murmullo... pero hay que imaginarlo. Recuerdo que hace muchos años, cuando arrancaba mi carrera por los '80, fui a trabajar a Michelangelo, un lugar que ya no existe más. Era maestro de ceremonias y presentaba a los grandes, entre ellos al Polaco Goyeneche. No lo podía creer. Y él me dijo: ‘cuando vos veas que tenés delante tuyo gente que no te está prestando atención, imaginate que son fotos. Que no te importe la cantidad de personas, siempre mirá un punto fijo y sean muchas o pocas, imaginate que son fotografías’. Y eso me quedó grabado. Entonces acá yo me imagino como que la gente va a estar ahí, tengo que imaginarme que estoy mirando una sala de teatro y concentrarme en eso.

—¿Sentís que esto llegó para quedarse?

—Es la primera vez que lo hago, así que espero que logremos que esto se traslade a otros espectáculos, por ejemplo, el autoteatro. Ya tengo fechas para noviembre en La Plata, en Canning, en el Bajo San Isidro, en Escobar... Y es una modalidad que yo no me la imaginaba jamás.