Soledad: “Es el disco más personal y amado que tengo”

Por el lanzamiento de Parte de mí, Soledad Pastorutti junto con su banda ofrecerán un espectáculo donde celebrarán el cumpleaños de la cantante. La cita obligada tendrá lugar este lunes 12 de octubre, en Movistar Arena.

En diálogo exclusivo con diario Hoy La Sole dio a conocer los detalles de su producción y repasó su prolífica carrera.

—¿Cómo fue adaptarte a los cambios que impuso la pandemia?

—Necesario, no nos quedaba otra. Cuando empezó, les contraté a mis hijas una maestra para que tuvieran clases virtuales, empecé a estudiar inglés, mis clases de canto no pararon nunca, clases con una fonoaudióloga, stretching, todo lo que tiene que ver con la artista para estar preparada cuando es­to termine y poder salir al ruedo de la mejor manera posible. Y en el mientras tanto, terminé el disco. No me acostumbro a la pandemia, quiero que esto termine, co­mo todo el mundo.

Creo que no volve­ré a mi vida anterior, a la locura. Sé que hay una necesidad, por lo menos de los artistas, de sobrevivir a todo esto. So­mos los primeros que dejamos de trabajar y probablemente seremos los últimos en empezar a hacerlo.

—¿Fue difícil conectarte de nuevo con la música para grabar en este contexto?

—El disco lo empecé a trabajar hace mucho tiempo, hay canciones que ya estaban grabadas hace un año y medio, como La gringa, y por esto de estar siempre en movimiento se venía demorando. Sentía que no iba a poder hacerlo, ya no tengo 15 años.

Mi hermana terminó el secundario yendo y viniendo a Buenos Aires a hacer los Gran Rex prácticamente todos los días. Ya no quiero eso, ya no quiero correr, exponerme en la ruta, pero no podía frenarlo, y la pandemia me ordenó eso, de alguna manera. Pude grabar el disco, estar en todos los detalles, el proceso lo disfruté, lo sufrí, es el disco más personal y a conciencia y amado que tengo de todos mis discos.

—El más tuyo...

—Y el más mío, sin disminuir el valor y el éxito que tienen los otros discos, sino que hoy este es el disco que a mí más me representa, es una parte de mí. Algo quedó atrás y lo que está por venir no sé qué va a ser.

—Hiciste, además de tu relación con la música, cine, televisión, pero... ¿hay algo que te gustaría hacer; como, por ejemplo, comedia musical?

—Tuve oportunidades de hacer comedias musicales, pero siempre tenía el verano armado, el contacto con la gente. Si este no va a ser un verano de festivales, será duro, pero dentro de lo duro será una buena oportunidad para repensarse de otra manera. Volviendo a la pregunta, he dicho que no a varias comedias musicales, como La novicia rebelde, que me encantaba. Hice el ­casting y había quedado, fue maravilloso, pero no pude por contrataciones que ya tenía.