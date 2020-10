Durante una charla con diario Hoy, el intérprete y referente

de la sala teatral Área Chica, Federico Aimetta, analizó la actualidad en la cultura, así como también contó detalles de su desempeño actual.

—¿Qué opinión te merece el streaming actual?

—No siento que sea teatro, son actuaciones por medio de un soporte. Me resisto a llamarlo así porque para ello se precisa lo convivencial con el público. Es decir, la experiencia que se genera en esa ida y vuelta. A pesar de la pandemia, creo que es un modo que se instalará aunque también volverán las obras presenciales. El streaming va a perdurar, aunque me resisto a llamarlo teatro.

—¿En qué propuestas estás inmerso?

—Junto al Pollo Canevaro dirigimos El hotel del fin del mundo con cuatro actores, pero tuvo un freno por la pandemia. Además, actuaba en The big mountain de Braina Kobla, con este mismo grupo trabajamos en un proyecto para preparar el terreno futuro y generar un formato más abierto. En síntesis, investigando para cuando se pueda volver. Asimismo, Claudia Billourrou me convocó para interpretar un manifiesto: El show no puede continuar. Lo hice desde casa grabándome con la cámara. Fue representado por mí pero no busqué que sea teatral, traté la posibilidad de transmitir ciertos conceptos a través de la interfaz. Sobre todo en la imposibilidad que tenemos los hacedores de lo teatral.