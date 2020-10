Esteban Pérez: “Me atrajo cruzar ficción y realidad”

Esteban Pérez presenta Post mortem, serie original de StoryLab y TECtv, que se puede ver desde hoy on demand en Flow, acompañado por Julieta Zylberberg y gran elenco. Diario Hoy dialogó con Pérez para saber más de esta particular apuesta, una de las pocas ficciones estrenadas en medio de la pandemia.

—¿Qué te atrajo de la serie?

—Una de las cosas que más me atrajo fue cruzar ficción y realidad, la ficción dentro del mundo del periodismo y por otro lado el contenido periodístico real de las entrevistas al final de cada episodio. Después la trama en sí, la oscuridad y melancolía que transitan los personajes, y algo muy mínimo y pequeño a la hora de trabajarlo, que se correspondía a los procesos internos de los personajes, me gusta eso de contar sin tanto. Además el género, me gustó transitarlo, que no se hace tanto en Argentina.

—Más allá del policial, ¿cómo fue rodar la historia con tantos misterios por develar?

—Es un desafío de concentración porque no se graba de manera correlativa y tenes que estar atento. Son ocho capítulos en donde los dos personajes trabajan en un medio de comunicación y son convocados a escribir crónicas policiales, vienen de espectáculos y lo digital y hacen algo que no tiene nada que ver con ello. Se ven movilizados al avanzar en los casos, está inmersa en un mundo particular y se van modificando. En el caso del personaje de Julieta hay una situación que vivió de muy chica y que remueve todo. Los personajes se ven modificados haciendo cosas que no conocían. El ámbito es realmente impactante, y también rico en historias, de hecho cada capítulo está basado en un caso real con una entrevista a forenses de cada especialidad abriendo también al trabajo que hacen.

—¿Tomaste alguna referencia para construir el personaje?

—Fue bastante sencillo arribar al color y a la impronta de los personajes, Diego Palacio, el director, fue muy claro sobre lo que quería ver, todo tiene algo que puede referir a una infinidad de policiales, la ropa, los climas. En el libro estaba muy bien planteado que no había que decorar al personaje de más información, era preciso y claro todo, no había que sumar nada más, silencios, miradas, todo eso estaba ya claro desde el libro.

