La guerra de los Roses, reversionada en la realidad

Durante más de una década, las estrellas del séptimo arte Angelina Jolie y Brad Pitt mantuvieron un vínculo amoroso en el que fundaron una familia numerosa de seis hijos.

Tras un viaje a Europa, el actor mantuvo una riña con su cónyuge por lo que el hijo mayor Maddox intercedió para defenderla. Las circunstancias dieron a conocer la crisis que

azotaba al matrimonio, que tiempo des­pués anunció la ruptura definitiva.

Desde ese momento, Pitt acordó que Jolie tendría la custodia, visitas semanales, una terapia familiar grupal y una cuota alimentaria compartida.

Tras el paso de los años, las necesidades parentales cambiaron y ahora acudieron ante los tribunales para fijar un nuevo acuerdo. Sin embargo, las partes no consensuaron y esta semana iniciaron una batalla legal que dará para hablar. Sucede que el intérprete desea una guarda compartida mientras que ella no quiere realizar ningún cambio al trato fijado tiempo atrás. Como las sesiones psicoanalíticas no ayudaron a mejorar la tensión imperante, las estrellas afrontarán un juicio donde lucharán por la custodia de los jóvenes.

En la actualidad, trascendió el interés de Angelina por mudarse a otro país y es por ello que no desea que el domicilio legal sea su mansión en Los Ángeles. Es decir que esta será la única condición por la que aceptaría un nuevo consenso.

Vale mencionar que el primer heredero, llamado Maddox, es mayor de edad y decidió no frecuentar a su padre desde el mentado divorcio. ¿Esto también pasará?