Lucy Lawless: “La actuación que más me influyó fue la de Sigourney Weaver en Alien”

En la tercera temporada de My life is murder, que puede verse en AcornTV, Lucy Lawless, recordada por ser la protagonista de Xena, la princesa guerrera, le pone el cuerpo a la expolicía Alexa Crowe, una investigadora muy particular que, también, debe lidiar con su familia y sus vínculos. En exclusiva para Argentina, diario Hoy dialogó con ella. Además de hablar de la serie, adelantó su proyecto como directora y de sus muchas profesiones.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—Fue algo que supe jugando, de muy chiquita, porque todos los fines de semana con una amiga lo hacíamos: dábamos shows, escribíamos historias. Pero recién a los ocho años me di cuenta de que era un trabajo y pensé: “¿Esto puede ser un trabajo? Pero si cualquiera puede hacerlo”. Así fue.

—¿Tenías en ese momento algún actor, actriz o película favorita?

—Estaba en realidad fascinada por los dibujos animados, los personajes, y también veía películas en blanco y negro en la televisión, porque mi infancia fue en una granja, y eso era lo que veía. Pero siento que la actuación que más me conmocionó e influyó fue la de Sigourney Weaver en Alien, aun no teniendo su edad o no recuerdo la edad que tenía cuando la vi; su personaje Ellen Ripley fue la base con la que luego construí a Xena, todo lo saqué de ahí.

—Es que ese personaje, Ripley, fue justamente uno de los primeros roles femeninos fuertes del cine...

—Exactamente. Ella fue para mí una guía porque hasta ese mo­mento eran muy pocos, Juana de Arco o algunas producciones aisladas, pero ella fue determinante.

—Con Xena mostraste tu talento a todo el mundo, ¿fue difícil para vos dejar el show?

—No, estaba agotada por él y quise seguir adelante. Soy una agradecida por la oportunidad, pero era ya muy difícil para mí hacerlo.

—En ese momento ya eras madre, tenías ese personaje y ahora Alexa también, ¿qué es lo que más te gusta de ella?

—Que no tengo que usar tacos, que puedo ser como soy. Ella es divertida, creo que es la que más me ha gustado encarnar y de hecho mi vida personal no es divertida; pero creo que encarnarla me acerca mucho a Alexa, porque como a ella me gusta charlar y pasar tiempo con amigos y la familia.

—¿Qué te llevás de ella para tu vida real?

—Uh, creo que sus amistades, poder ser amiga. Porque en mi vida yo invito siempre a amigos a casa, paso tiempo siempre; y creo que con respecto a esta temporada, el hermano le traerá el amor de una manera muy particular.

—¿Te gusta más ella enamorada o sola?

—No es el amor que te imaginás. Me gusta, porque me gusta todo lo que le da problemas a Alexa, ella descubre algo ­distinto de su personalidad y eso es bueno.

—¿Por qué creés que My life is ­murder y el género nos gusta tanto? ¿Creés que es que como espectadores nosotros acompañamos a los personajes tratando de resolver los misterios?

—Porque amamos ver que los malos reciban lo que merecen y porque estamos hambrientos de justicia en tiempos como los de ahora, en donde nada es justo. ­Además de eso, también nos gusta ver mundos que normalmente no vemos; creo que es terrible, pero es así.

— ¿Qué te inspira para tu vida real interpretar a Alexa?

—Creo que en mi manera de vestir, me miro y digo: “Oh, puedo usar colores”. Así que creo que me volví más expresiva en la manera de vestirme desde hacerla.

—¿Esta nueva temporada se hizo en pandemia?

—Sí.

—¿Cuál fue el principal desafío?

—Creo que el desafío fue más de producciones, porque perdías por el contagio actores a último momento. Así que tenías que reorganizar todo porque ¿qué ibas a filmar si no estaba el actor? Ese era el desafío, de hecho yo tuve al finalizar la temporada Covid-19.

—Y por suerte nada de eso se ve en el programa...

—Claro, decidimos además que no se hable de eso y que nadie utilice, por ejemplo, barbijos en la ficción. Fue una buena idea, porque queremos que el show sea entretenimiento, no ves niños secuestrados acá o sangre. Queremos que pasen un buen momento con nosotros, es como decirles “vení a mi casa a resolver misterios con mis amigos”; eso es lo que nosotros queremos impulsar.

—Además de actuar, también cantás. ¿Cómo te organizás con todo?

—Porque no lo hago todo al mismo tiempo, de hecho es como que pongo una cosa en una caja en el garaje y solo utilizo lo que necesito. Además de actuar y cantar, en este momento estoy dirigiendo una película documental.

—¿Dirigir era algo que soñabas hace tiempo o fue algo que apareció ahora?

—No, nunca tuve la intención de dirigir una película, pero la película me encontró a mí y no me dio chance de decir que no. Y estoy contenta, principalmente por darle una nueva dirección para mi vida, igual no significa que esto generará que deje de hacer a Alexa, al contrario.

—Para los que aún no vieron el show y te recuerdan solo por Xena, ¿por qué tendrían que hacerlo?

—Porque creamos un mundo como una pequeña joya, brillante, pequeña, con gente con la que te gustaría estar y resolver misterios con ellos cada episodio. Es como estar con amigos, como unas vacaciones con amigos, eso es el show.