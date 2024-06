Magui Bravi: “Me gustan los desafíos”

Recientemente Magui Bravi estrenó su mejor papel, el de ser mamá, y combinando la maternidad y la actuación sigue a paso firme su camino en el universo de la ficción. En María tiene un rol clave como la representante de la protagonista, una estrella porno que tras morir en un accidente es revivida y convertida en alguien que volverá para vengarse. Hablamos con ella para conocer detalles de su presente.

—Antes que hablar de la película y tu trabajo, contame de tu nuevo rol en la vida, ¿cómo lo estás llevando?

—Es lo mejor que me pasó en la vida y a la vez el desafío más difícil, estar, y sobre todo ahora que estoy trabajando también. Ya arranque, el nene tiene cuatro meses y medio y es duro para mí, te digo la verdad. Me cuesta irme, pero él es lo más lindo de todo.

—¿Cómo haces para organizarte, para estudiar la letra?

—Estoy estudiando la letra cuando se duerme a las 8 de la noche. Así que de las 8 en adelante Eugenio duerme y duerme de corrido, y empieza mi horario libre en donde la casa está tranquila y me puedo poner a leer, a estudiar el papel, a probar cosas.

—¿Estás rodando una nueva película?

—Estoy muy feliz, tenía ganas de volver a trabajar, y siempre dije: bueno, él tiene que saber que esta es la mamá que le tocó. Es una comedia que se llama Esa semana juntos, dirige Pablo Yotich, y está Gerardo Romano, Alejandro Fiore, y un elenco hermoso.

—Con Pablo ya trabajaste…

—Sí, en Los bastardos, ahí tenía un rol muy chiquitito, pero muy jugado. Era una mujer como que sufría violencia de género y ahora me volvió a llamar y es un protagónico.

—Contame un poco de María, del rodaje y este personaje tan particular…

—A mí me encantó mucho. Cuando Gabriel me manda el guion y me cuenta un poco de qué era lo que quería arrancó diciéndome que quería hacer un plano como en Robocop y yo ya ahí le dije, bueno, ya me gusta. Después me dijo que a mí me tocaba hablar en inglés, lo cual para mí siempre es un desafío, es la quinta peli que hago en inglés. Mi personaje es la manager de María y es la que la transforma en este robot asesino dentro de un mundo en el que se muestra un poco el empoderamiento femenino, si se quiere. Y está la villana, que, además de los varios villanos que vas a ver, hombres, los obvios, que también haya una mujer en el mundo de los malos, y un poco lo que van a ver es esta sed de venganza de esta mujer programada para matar.

—Hablabas un poco del universo lleno de varones, pero los directores tienen a la mujer muy presente en la propuesta y también hay una reflexión de lo que le exigimos en este caso ustedes las actrices, ¿te gustó esa parte de la película, que más allá del delirio que es, haya una reflexión particular sobre esto?

—Total. Me parece que la peli tiene eso, tiene muchos matices y tiene muchas cosas buenas. Porque podés verla livianamente y simplemente divertirte un rato. Y sí, me gustó lo que vos decís y me gusta como abordan varias situaciones, también los momentos más violentos, no te los esperaba, son como de repente. Estás en una sala de arranque y se va dando todo de a poco y después tenés como un tratamiento superciberpunk que te la hace como mucho más liviana. A la vez me parece que está bueno esto que encontraron mucho el contraste en un guion para que vos digas, qué locura todo.

—En el último tiempo el cine de género te está convocando mucho, ¿qué tiene que tener un guion para que digas ahí estoy?

—Algún desafío. Por ejemplo, en Las gemelas, que fue la última que estrené, la segunda parte tenía un exorcismo, no era un personaje enorme, pero era como era lo que le daba el nombre de la película, el exorcismo. En Los bastardos, que te contaba recién, el papel era mínimo, pero una escena en la que el personaje venía justo después de haber sido víctima de violencia de género, que dije, esto me parece algo muy difícil de hacer. Me gustan los desafíos, ahora una que hice hace muy poco, que estamos esperando el estreno para este año, es una corredora olímpica y ahí tuve que entrenar solo para la escena de la carrera, que era una sola escena, pero, sin embargo, me pusieron dos corredores de verdad, dos maratonistas, de las mejores de Argentina. La película se llama Desde Adentro. El proyecto tiene que tener algún tipo de desafío, algo que me sea difícil de hacer, algo que yo diga: esto no se hace mucho. Por ejemplo, ahora que agarré la comedia, hacía mucho que no hacía, venía haciendo mucho terror o drama y dije, bueno, va a ser un desafío para mí volver a colocarme en el tono comedia, y por eso también es que la agarré. Ya no estoy por ahí en ese momento en el que era esta nena que se moría por hacer cine y agarraba cualquier papel solo para que los directores me conozcan. Leo y elijo, pero si hay algún tipo de desafío, yo ya soy parte. Siempre sigo estando en el cine de género y siguen apareciendo cositas, lo que pasa que en algún momento ya hiciste la mala, ya hiciste el espíritu del bosque, ya te mataron 38 veces, entonces hay un poco de agotamiento. Sí, por ahí te diría que en el terror me gusta más ser la villana, el momento en que me tocaba hacer la que corre y muere, y de género ya pasó.